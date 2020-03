Cuarentena hasta el 12 de abril y aislamiento total por una semana

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dio un mensaje a la ciudadanía anoche en torno a la actual pandemia por el coronavirus (Covid-19) anunciando que la cuarentena en todo el país, es decir, las restricciones establecidas en cuanto a horario de circulación y aglomeración de personas, se extenderá hasta el domingo 12 de abril, y que aumentarán las restricciones para el aislamiento por una semana.

“Estos días no han sido fáciles; sin embargo, el aislamiento es la vía para combatir el virus; por eso se extiende el periodo de cuarentena hasta el domingo 12 de abril. De igual manera, hoy vamos a incrementar la política de aislamiento social por una semana, desde el sábado 21 de marzo hasta el sábado 28 de marzo, con excepciones vinculadas a la cadena alimenticia, tanto de producción como de industria, al sector farmacéutico y de servicios financieros”, detalló. paralización El mandatario señaló que el sector público se disminuirá al mínimo necesario, y los ministros dieron posteriormente detalles de las excepciones establecidas a las medidas. “Debemos quedarnos en nuestras casas; se paralizan los trabajos, reuniones sociales, la circulación en la calle será mínima, limitada a emergencias o situaciones de necesidades, como para comprar alimentos, ir a la farmacia, llevar algún pariente al hospital”, indicó. Habló de la incertidumbre ciudadana por la situación, indicando que es algo completamente nuevo, no solamente en el Paraguay sino en el mundo entero, y luego habló de tener fe en Dios, dando citas bíblicas. El mandatario dio su mensaje a la ciudadanía desde el Palacio de Gobierno junto al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, y luego quedó este con los ministros Euclides Acevedo (Interior) y Liz Cramer (Industria y Comercio), quienes dieron detalles sobre las excepciones establecidas en el decreto firmado ayer, así como otras medidas y detalles de la situación. Mensaje El mensaje del mandatario inició reconociendo que la situación es de total incertidumbre por cómo va cambiando el panorama en el país y el mundo en torno a la pandemia del coronavirus, que ya cobró más de 10.000 vidas y sigue en aumento. “Esto es muy serio, la pandemia del Covid-19 está generando un momento de incertidumbre mundial, no sabemos cuándo termina ni su alcance, pero las estadísticas nos muestran que las medidas de aislamiento son las correctas... A esta hora ya van más de diez mil personas que han muerto por este virus en el mundo”, expresó. Recalcó que se debe tomar en serio la pandemia y que lo peor que puede pasar es que el virus se expanda masivamente, ya que saturaría todo el sistema de salud, por lo que pidió conciencia a la ciudadanía a la hora de respetar el aislamiento. “Si no respetamos el aislamiento ahora corremos el riesgo de que esto se propague en magnitudes que pueden ser incontrolables. Nuestros vecinos de la región han tomado conciencia y también están actuando, entendiendo que este tema debemos abordarlo todos unidos si queremos ganar contra este enemigo invisible que está haciendo tanto daño”, señaló. Dijo que la situación enseña a que todos somos iguales, y que la unión es la única forma en que se podrá combatir al virus. Lanzó además un mensaje a los paraguayos en el país y el exterior, a quienes dijo que no están solos y que pronto terminará todo.



Castigarán a las personas que generen pánico con informaciones falsas

Ofuscado por los famosos “fake news” o informaciones falsas que corren por las redes sociales sobre la pandemia de coronavirus (Covid-19), generando pánico en la población, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, amenazó que atraparán y castigarán a los responsables.

“Nada de asustarse, lo peor que puede suceder es el pánico, el miedo debe ser sustituido por la firmeza, el pánico por la tranquilidad y la disciplina en cumplir los códigos sanitarios. Serán investigados y hemos contratado a un pelotón de expertos en cyberterrorismo para visibilizar y encontrar a todos aquellos que están queriendo llevar a cabo esta política de desinformación de una manera miserable, y serán castigados”, manifestó el ministro del Interior.

Acevedo citó al artículo 234 del Código Penal referente a penas contra los que atentan contra la seguridad de la ciudadanía, la cual será aplicada a los que difundan informaciones falsas que generen pánico.

Así también, aseguró que la situación está controlada y siendo responsablemente manejada por las instituciones públicas responsables, por lo que pidió a la ciudadanía tener confianza y creer en las autoridades a cargo.

“Lo único que vale es la información oficial, el resto es cuento, y los miserables será castigados, mil veces vamos a repetir. Dejen de ser pelotudos y no crean estos disparates, crean en las informaciones oficiales. El Estado paraguayo está sólido, está firme, está convencido de su responsabilidad, orembojeroviamina de una vez por toda. Y a estos pelotudos le vamos a pillar”, dijo.