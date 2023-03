Cualquier candidato de Corte ligado al cartismo tendrá traba en Senado

El presidente del Consejo, Óscar Paciello, dijo que el objetivo es que en esta reunión, encuentren de una vez el consenso, para no seguir prolongando la decisión. Igualmente, el plazo reglamentario es de 10 días, lo que se cumple esta semana.

Los votos del cartismo, que provienen esencialmente del representante del gremio de abogados Jorge Bogarín Alfonso y el representante de las universidades nacionales Gustavo Miranda, son los más estigmatizados.

La bancada del Frente Guasu de la Cámara de Senadores ya anunció que no dará respaldo a ningún candidato vinculado al cartismo.

“Nada parecido al cartismo tiene que asomar su nariz en ningún ámbito de reconstrucción jurídica institucional”, expresó en su comunicado.

Los entretelones mencionan que otra traba importante proviene del presidente de la República Mario Abdo Benítez, quien no daría apoyo a nadie del sector. Por tanto, los votos se complican. Habrá trabas en el Senado si la terna no llega limpia.

El senador liberal Daniel Rojas también manifestó públicamente que se pondrá freno a cualquiera que provenga del cartismo.

Otro tentáculo fuerte es el clan Fretes, que con la salida de Antonio Fretes, que es la vacancia que se quiere llenar, se opera para la continuidad, manteniendo direcciones en el Poder Judicial y acuerdos para el reparto de instituciones dependientes de la Corte.

El senador del Frente Guasu, Pedro Santa Cruz, miembro del Consejo de la Magistratura, adelantó que hasta este día todavía no llegaron a acuerdos y se espera que el lunes se pueda avanzar. “Tenemos que mirar la hoja de vida, su idoneidad y su independencia”, expuso.

El legislador no obstante no descarta que cartistas y oficialistas acuerden en el Consejo, pero igualmente la traba estará en el Senado.

De hecho, en la última reunión, los oficialistas Roberto González y Alfredo Kronawetter dieron su apoyo a Rubén Romero, al igual que Bogarín y Miranda. Romero es hasta ahora el que estuvo más cerca, con 5 votos.

“Nadie tiene los seis votos. Es muy difícil bajar una orden política porque ningún sector tiene números suficientes, se necesita de más de un sector”, manifestó Santa Cruz.

La mano larga de Horacio Cartes en la Corte es la que se quiere cortar. Paciello indicó que no hay ninguna bajada de línea y que todo se hace con transparencia. “Han escuchado todas las manifestaciones de los miembros, las posiciones, intentando llegar a un consenso para poder proseguir con la conformación de los dos integrantes faltantes para la terna. No hemos arribado a ese consenso, ni siquiera en la posibilidad de votos suficientes en ningún caso, no digo unanimidad, sino votos suficientes. Y ello nos obliga a seguir trabajando en busca de ese resultado”, expresó el presidente del Consejo.

Una mujer. Óscar Paciello y Jorge Bogarín, como representantes del Gremio de Abogados, tienen mucha presión encima.

La Asociación de Abogadas del Paraguay (ADAP) y el Colegio de Abogados del Paraguay (CAP) pidieron que una mujer integre la terna.

“La vicepresidenta del CAP Duarte López, junto con las mujeres que forman parte del Consejo Directivo, instan a los miembros del Consejo de la Magistratura a tener en cuenta los logros y las capacidades de las mujeres que se candidatan al cargo de ministra de la Corte. La Justicia se renueva cuando se sitúan a todas y a todos en un pie de igualdad de oportunidades, sin discursos ni promesas vacías. Esa oportunidad es ahora”, manifestaron en un comunicado.

Ninguna mujer tiene oportunidad de llegar a la Corte en esta ocasión, ya que, aparentemente, no tienen preferencia de los miembros del Consejo, pese a que actualmente, de los nueve ministros de la máxima instancia judicial, la única mujer es Carolina Llanes.

Prolongado. Las marcadas posiciones políticas hacen que se dilate la elección. Ningún miembro cedió hasta ahora y, por tanto, los postulantes no alcanzaron el mínimo de seis votos, a excepción de Santander Dans. El proceso busca cubrir la vacancia que dejó el ministro Antonio Fretes, quien se jubiló este mes al cumplir 75 años.

El procedimiento de elección de un ministro de la Corte arranca con la integración de la terna en el Consejo de la Magistratura, la elección en la Cámara de Senadores y, finalmente, el acuerdo constitucional al elegido que debe hacer el presidente de la República.