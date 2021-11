¿Cuáles son los países donde ya se detectó la variante ómicron?

Su auge se dio tras una muestra tomada el pasado 9 de noviembre en Sudáfrica, donde hasta el momento ya se han detectado un total de 77 casos, de acuerdo con las informaciones de medios internacionales.

Tras ello, varios gobiernos, entre los cuales está Estados Unidos, comenzaron a aplicar restricciones de acceso a sus territorios, en especial para las personas que provengan del sur de África. Por otro lado, en África austral, Botsuana tiene 19 casos.

Además, Europa es otro continente que de a poco va contando con más casos de la variante, donde el primer país en confirmar la presencia de ómicron fue Bélgica, con un caso hasta ahora. Además, Austria, República Checa e Italia tienen un caso cada uno; Dinamarca, 2 casos; Alemania, 3; el Reino Unido, 9, y Países Bajos y Portugal, que cuentan con 13 casos cada uno.

Por su parte, en Asia, Hong Kong tiene hasta la fecha 3 casos, mientras que Israel, en el Oriente Medio, cuenta con un caso de la variante ómicron.

Finalmente, en Oceanía, el único país que presentó casos es Australia, con 2, así como en América del Norte, donde Canadá cuenta con 2 casos, en Ottawa.

Los expertos sanitarios sostienen que la única alternativa clave para combatir la enfermedad, sus efectos y sus variantes sigue siendo la vacunación. No obstante, en Latinoamérica todavía son 19 los países que registran una baja tasa de vacunación, por debajo del 40%.

Asimismo, el presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, José Fusillo, señaló que el uso de las mascarillas es fundamental para reducir los contagios de Covid-19, añadiendo que su uso también funciona con las nuevas variantes.

De acuerdo con las actualizaciones del Our World in Data (OWID), Paraguay aún no alcanza el promedio mundial de vacunación. La tasa mundial de vacunación contra el coronavirus es del 52,1%, pero el país apenas alcanza el 44,05% con primera dosis y 34,74% con segunda.

La directora general de Migraciones, Ángeles Arriola, señaló que siete personas procedentes de África arribaron a Paraguay antes de que se estableciera la prohibición de ingreso a viajeros que provengan de ese continente.

El presidente de EEUU, Joe Biden, consideró este lunes que la nueva variante "es motivo de preocupación, pero no de pánico", por lo que aseguró que los expertos no consideran que sean necesarias "medidas adicionales" en el país.

Mientras tanto, Sudáfrica pidió en la misma fecha en la asamblea extraordinaria de la OMS que los países que han impuesto una prohibición de viajes la dejen sin efecto y entiendan que se trata de una medida poco eficaz.