Críticas a Disney+ por el precio por ver la nueva versión de la cita Mulán

Los seguidores entienden que, al igual que hacen otras plataformas, pongan la película de alquiler para toda aquella persona que quiera verla; ahora bien, en lo que no están de acuerdo es el precio “desorbitado” que ha propuesto Disney: 29,99 dólares (todavía no está en euros, pero se estima que la cantidad sea parecida) más la suscripción de la plataforma.

“Mulán por 30 dólares, normal que luego la gente se vaya a la piratería”, “ya pagó suficiente por tener Disney +, no merece la pena ver Mulán por ese precio, para eso me espero y en unos meses la veo gratis” o “cuando pensábamos que Juan Carlos I nos había robado bien, llega Disney para cobrarte 30 pavos por ver Mulán” son solo algunas de las múltiples quejas que los seguidores compartían en redes sociales. A esta queja del precio, que fue tendencia en Twitter se le suma la de la no aparición en la película de algunos de sus personajes originales –como bien dejó claro desde el inicio la industria del ratón– como es el de Mushu (el espíritu familiar de Mulán convertido en un dragón) y la eliminación de algunas de sus canciones originales. Ambos aspectos contribuyeron a dar popularidad a la película de 1998, de animación. EFE