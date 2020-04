Cristo nos espera porque quien camina hacia Él por la fe nunca será rechazado

Agregó en su homilía que ese virus se propaga cuando creemos “que la vida mejora si me va mejor a mí, que todo irá bien si me va bien a mí”. “Se parte de esa idea y se sigue hasta llegar a seleccionar a las personas, descartar a los pobres e inmolar en el altar del progreso al que se queda atrás”, ha expresado el Sumo Pontífice, agregando que esta pandemia le recordó al mundo que “no hay diferencias ni fronteras entre los que sufren”. “Todos somos frágiles, todos iguales, todos preciosos. Esto no es una ideología, es cristianismo”.

Esta “prueba como una oportunidad para preparar el mañana de todos, sin descartar a ninguno. Porque sin una visión de conjunto nadie tendrá futuro”.

Extractamos frases de San José María Escrivá en una novena por los enfermos: Dios escucha la oración de los enfermos: “Habla Jesús: ‘Así os digo yo: pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad,y se os abrirá’. Haz oración. ¿En qué negocio humano te pueden dar más seguridades de éxito? Orar es el camino para atajar todos los males que padecemos. Hemos de creer con fe firme en quien nos salva, en este Médico divino que ha sido enviado precisamente para sanarnos. Creer con tanta más fuerza cuanta mayor o más desesperada sea la enfermedad que padezcamos”.

“Para que el Espíritu Santo ayude a… a tener mucha fe en la oración. Que, en la oración, él(ella) encuentre paz y seguridad, con el convencimiento de que Nuestro Señor prometió escuchar y atender nuestras oraciones, estando siempre dispuesto a darnos lo que más nos conviene. Y que, por eso, no deje de pedir, con mucha fe –apoyado(a) también en la intercesión de la Virgen María– la gracia de curarse de esta enfermedad, si eso es lo mejor para él(ella)…Rezar la oración a San Josemaría Escrivá...”

