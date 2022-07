Cristina Fernández proyecta su larga mano sobre los poderosos

Ese cese llegaba solo un mes después de que Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, otro de los más cercanos al presidente y también cuestionado por Cristina, fuera obligado a dimitir por el mandatario.

“Estamos frente a un presidente que no tiene liderazgo, no tiene poder y no tiene gestión. Su vicio de legitimidad vino desde un inicio, siendo que la que tenía los votos era la vicepresidenta, la que lo eligió”, afirma a Efe Mariel Fornoni, directora de la consultora Management and Fit.

¿MINISTROS DE CRISTINA? Tras más de 24 horas de conjeturas sobre quién reemplazaría a Guzmán, el Gobierno designó a Silvina Batakis, ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015 y actual secretaria de Estado en la cartera de Interior, liderada por uno de los ministros más cercanos a Cristina.

Lejos de lo que se podía esperar, en sus primeras declaraciones públicas Batakis abogó por mantener el programa económico impulsado por su antecesor y cumplir las metas firmadas en el acuerdo firmado en marzo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar el crédito de 44.000 millones de dólares, otorgado en el 2018, durante el macrismo.

Unas intenciones que llaman la atención al ser ese acuerdo con el FMI uno de los grandes reproches de la vicepresidenta, por el ajuste fiscal que asegura conlleva.

¿Qué busca entonces Cristina Fernández? Aunque su influencia ha logrado cambiar a varios ministros, el sustituto de Kulfas –Daniel Scioli– no es considerado riñón del kirchnerismo, movimiento más izquierdista dentro del peronismo liderado por la viuda del también ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), y, al menos de momento, Batakis no tiene un claro posicionamiento hacia uno u otro sector.

“Ella (Cristina) de alguna manera se está involucrando, tiene el poder, pero no se quiere responsabilizar de la crisis que vamos a tener”, señala Fornoni. Y ahí es donde aparece el ya omnipresente 2023, año en el que, salvo un eventual adelanto electoral que ya algunos no descartan, Argentina volverá a las urnas para elegir presidente o presidenta.

ELECCIONES. Se desconoce si Cristina quiere volver a la carrera electoral, ya sea para ser presidenta o conformarse con el Senado. Ambas aspiraciones, como su cargo actual, le permitirían mantener fueros que la blindarían si es condenada en algunas de las causas por corrupción en las que está acusada. Según Fornoni, en la provincia bonaerense, su principal bastión electoral, la vicepresidenta tiene hoy “más de 50 puntos de imagen negativa”, rompiendo su mínimo y achicando su máximo tradicional de apoyos, lo que la pone “en una situación delicada” en intención de voto.



Gabinete

Solo ocho de los 21 ministros del Gabinete de 2019 quedan en sus puestos: muchas de esas destituciones vinculadas a las tensiones con el kirchnerismo. “La Argentina merece mucho más que esta pelea interna. Estamos viviendo una crisis que no nos merecemos. La Argentina tiene graves problemas estructurales, pero es la falta de responsabilidad del Gobierno la que empeora la situación”, escribió el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, posible candidato opositor en 2023.