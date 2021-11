Cristian Brunaga reemplaza a Juan Schmalko en Gobernación de Itapúa

En la votación del cuerpo legislativo, fue electo gobernador de Itapúa Cristian Brunaga Rotela, del Movimiento Honor Colorado, quien obtuvo 17 de los 21 votos de la Junta. El otro concejal que pugnaba por el cargo de gobernador, es Carlos Acosta Reyes, del Movimiento Colorado Añetete, quien obtuvo solo 4 votos.

El nuevo gobernador, es oriundo de Coronel Bogado y ocupa por segundo periodo consecutivo la banca de concejal departamental, el mismo agradeció la confianza depositada en su persona por sus compañeros ediles y reconoció la labor desarrollada por el renunciante gobernador, Juan Schmalko, a quien deseó una pronta recuperación en su salud.

Brunaga, señaló que continuará con el plan de trabajo ya establecido tratando de mejorar lo que fuere necesario y anticipó que recorrerá a lo ancho la geografía itapuense, a fin de tomar contacto directo con la población y tener conocimiento in situ de las diversas situaciones pendientes y/o que se presenten en el futuro.

Asimismo, en el mismo acto, reasumió sus funciones de presidente del organismo Gustavo Miranda Villamayor y juraron como nuevos integrantes del colegiado los nuevos concejales departamentales Ariel Franco, de Yatytay, en reemplazo de Nelson Álvarez, electo intendente municipal de San Pedro del Paraná, y Juan Zacarías Samaniego, de Natalio, sustituyendo a Cristian Brunaga. “Un día histórico, personalmente con sentimientos encontrados no quería que sea de esta la forma que hoy estamos ocupando la silla del gobernador, pero hoy sabemos la situación de nuestro ex gobernador, Schmalko, que esta en una situación de salud muy delicada y tendrá que someterse a un tratamiento muy estricto, entonces decidió con la familia y el entorno presentar su renuncia, y hoy como compañero de equipo del mismo movimiento, me toca asumir el cargo con el compromiso también de seguir trabajando, seguir con el trabajo que ha hecho el doctor Schmalko y volver otra vez a tenerle al Departamento de Itapúa en el sitial que realmente le corresponde”, señaló Brunaga.

“Hay muchos desafíos, vamos a analizar el equipo de trabajo, yo soy parte del equipo del doctor Schmalko, creo que el gabinete vamos a estar analizando todos somos compañeros, a lo mejor modificamos algunos departamentos, hoy estoy recibiendo el acompañamiento de los intendentes electos, el llamado de la dirigencia del Departamento de Itapúa y bueno hacerle respetar al itapuense. Trabajar por el Departamento de Itapúa, uno de los más poderosos y eso tenemos que honrar”, manifestó el nuevo gobernador.