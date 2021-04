Cris Martínez amarga a los hermanos Romero

Martínez marcó de cabeza al minuto 5. En el Santo completaron los 90’ los también paraguayos Ángel y Óscar Romero.

El elenco trasandino pasa a liderar la zona junto al 12 de Octubre, de Itauguá, ambos con 3 unidades. Sin puntos están los argentinos Rosario Central y San Lorenzo.

En otros juegos, Ceará de Brasil venció de local por 3-1 al Wilstermann; Bahía (con Óscar Ruiz hasta los 72’), empató de visita 1-1 ante Torque e Independiente de Avellaneda triunfó de visita por 3-1 ante Guabirá.

Los partidos programados para hoy: Talleres vs. Emelec (15:00), Bolívar vs. Arsenal (18:15), Gremio vs. La Equidad (18:15), Araguá vs. Lanús (18:15) y Peñarol vs. Sport Huancayo (20:00).

LIBERTADORES. Boca Juniors arrancó en el Grupo C con victoria de visita ante The Strongest por 1 a 0, gol de Villa. En otros duelos de la ronda 1: Universitario 2-3 Palmeiras (con Gómez en el once), Rentistas 1-1 Racing Club (con Matías Rojas hasta los 63’) e Independiente del Valle (con Montenegro hasta los 77’) 1-1 Defensa y Justicia.

Para hoy: Fluminense vs. River Plate (18:00), Atl. Nacional vs. Católica (20:00) y Junior vs. Santa Fe (22:00).