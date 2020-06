Creen que ley afectará a inversiones de ANDE

Esto tendrá su efecto no solamente en las empresas que proveen a la ANDE, sino que también afectará a los usuarios, señaló. “Nosotros entendemos que hubo desprolijidades y errores de ANDE en las facturaciones en pandemia, no podemos soslayar eso, y como reacción (a las sobrefacturaciones) el Poder Legislativo consideró esta ley, pero no se dimensionó el efecto económico a la institución”, refirió.

Dijo que, según sus evaluaciones, la compañía estatal no podrá hacer frente a inversiones estratégicas de cara a la negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, como tampoco podrá hacerlo con el mantenimiento del sistema de distribución. “Si se llega a concretar, la ANDE no va a tener capacidad de reacción y atendimiento a los usuarios”, expresó en una entrevista concedida a Última Hora.

golpe. Igualmente, Ozuna explicó que el sector de las contratistas de obras eléctricas, como ocurrió con otros segmentos, se vio golpeado por la crisis sanitaria y que el impacto puede ser todavía mayor con los efectos de la ley sancionada en el Congreso Nacional.