Creciente violencia siembra terror en pobladores de zona de frontera

Un macabro hallazgo se produjo el jueves en Ponta Porã, cuando autoridades encontraron en un tambor el cuerpo de un adolescente de 13 años, descuartizado y decapitado.

Horas más tarde se confirmó que se trataba de Alex Xioli, un niño brasileño residente en Pedro Juan Caballero que llevaba varios días desaparecido. Esto, sumado a un doble homicidio ocurrido en plena línea internacional, donde un vehículo fue rociado a balazos. Murieron dos brasileños y otros quedaron heridos. Estos hechos son solo muestras de la violencia que se vive en la frontera entre Paraguay y Brasil, donde una calle separa las ciudades de Pedro Juan Caballero y Ponta Porã, de uno y otro país respectivamente. Dos ciudades que juntas suman 220 mil habitantes y que este año ya fueron testigos de 248 muertes violentas: 114 en la ciudad brasileña y 134 en la capital del Amambay. “Es dolorosa la situación. Pareciera que la gente antes de hacer su denuncia ante un hecho que pudieran ser víctimas, deciden solucionar de esa forma. Se volvió costumbre en esta zona de la frontera esa situación”, dijo a Radio Monumental 1080 el comisario Ignacio Rodríguez, director de Policía del Departamento de Amambay. Los homicidios son la primera causa de muerte en la zona y los pobladores aseguran que la violencia va en aumento con el paso de los años. Así lo mencionó Marciano Candia, periodista y corresponsal de ÚH en Pedro Juan Caballero. Charlando con Luis Bareiro, en el programa Va con onda, de Radio Monumental, admitió que en estos tiempos se vuelve complicado hasta tocar la bocina en el semáforo en la ciudad. “En Asunción todo el mundo te toca la bocina, incluso cuando el semáforo está en amarillo. Acá, la bocina es algo decorativo, porque el que está en frente puede tener armas. Te podés cruzar con cualquiera. Le podés tocar la bocina a uno que justo está armado”, explicó, agregando que ya se dieron homicidios por discusiones a causa del tránsito. Inseguridad, no. Por su parte, el fiscal Marco Amarilla, afirmó que es el crimen organizado el que siembra la violencia en el lugar y que los otros hechos son más aislados. Destacó, que de los casos de homicidio en que le toca intervenir, la mayoría tiene relación con hechos de venganza con trasfondo que provienen del narcotráfico. También ocurren muertes por accidentes de tránsito, electrocución y suicidio, pero en menor cantidad y con menos frecuencia, según su experiencia en la zona.



La Cifra

134 muertes por homicidio se produjeron en Pedro Juan Caballero en lo que va del año, según datos que manejan las autoridades.





Todo se soluciona a balazos, afirman

El intendente de la ciudad, José Carlos Acevedo, afirmó que la violencia que genera el crimen organizado es difícil de controlar, ya que entre los maleantes se rigen por sus propios códigos. “Es difícil atajar, porque entre ellos (los que se dedican a hechos ilícitos) no hay cheques, no hay pagarés; a balazos se soluciona”, explicó. Sin embargo, destacó que además de esto en la ciudad no tienen otros tipos de hechos relacionados con la inseguridad como asaltos o robos domiciliarios.