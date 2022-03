Crece la expectativa por el festival Asunciónico 2022

Se acerca la cuarta edición del festival Asunciónico, que reunirá en dos días a una serie de destacadas estrellas internacionales del mundo de la música, que ofrecerán performances con sus grandes éxitos para deleitar al público paraguayo. En total serán más de 32 artistas que dispondrán de tres palcos para sus presentaciones a lo largo de los dos días del evento, el martes 22 y el miércoles 23. Rock, pop, cumbia, rap, hip hop y otros estilos sonarán en las voces de referentes del género tanto internacional como local.

El día uno se tendrá la presentación por primera vez en el país de Foo Fighters, encabezada por Dave Grohl, que interpretarán unos 20 de sus mayores éxitos, canciones como The Pretender, Learn to fly, Walk y Best of you. La artista pop del momento, Doja Cat, también ofrecerá sus canciones, al igual que el rapero Machine Gun Kelly. Los ángeles de Charly, Jota quest y Él mató a un policía motorizado son otras de las atracciones internacionales.