Crean grupos de apoyo a familias que pasan por proceso de duelo

La sicóloga refiere que su experiencia al perder a su marido hace unos años la hizo valorar los espacios para compartir la experiencia del duelo con otras personas que están pasando por lo mismo. En ese sentido, en las reuniones, en principio, se plantean varios temas sobre el proceso del duelo. “En el primer encuentro una viuda de 31 años contó cómo le perdió a su esposo por Covid-19, cómo es su proceso, qué le ayudó y qué no le ayudó en la terapia. Estas experiencias nos hacen saber que la persona que perdimos no va a volver, pero hace que uno se sienta entendido de cierta manera”, destaca la profesional. En la primera cita asistieron unos 50 usuarios, muchos de ellos en este momento forman parte de un grupo de WhatsApp donde la sicóloga Stumpfs comparte materiales de contención.

Entre temas abordados por el contexto actual que muchas veces no permite acompañar a los pacientes en los hospitales o llegar a despedirlos en velatorios de tiempo limitado, Stumpfs plantea herramientas del manejo de la ausencia.

“Ante la pérdida de un ser querido en este tiempo es importante establecer rituales, acciones que como familia se tomen con respecto a la ausencia de la persona, para comunicarles a todos nuestros sentidos, a todo nuestro cuerpo, que ya no está. Pueden ser pequeñas acciones, desde usar un espacio para colocar una imagen de la persona, tomar sus pertenencias. Incluso escribir en redes sociales sobre su partida, es algo que es de mucha ayuda”, asegura.

Stumpfs comparte que además de abordar las etapas del duelo que contemplan la negación, la ira, la negociación y la aceptación se desarrollarán varios temas en los próximos encuentros con la presencia de más sicólogos que se sumaron al equipo. En cuanto al tiempo que puede llevarle a una persona lidiar con el duelo, Stumpfs refiere que puede llevar dos años, pero que se debe respetar el proceso de las personas.

”Es importante acompañar, estar disponible, ver qué necesita la persona que está pasando por un duelo, respetar y no forzar los tiempos, no presionar sobre cuándo debe empezar a sentirse mejor”, considera y enfatiza que si bien muchas veces no se sabe cómo manejar el dolor de la otra persona, es mejor evitarse los comentarios como “ya está en un lugar mejor” o “ya descansa” y es recomendable, en todo caso, estar atento a sus necesidades, escuchar y apoyar incluso con las responsabilidades en el campo económico.

Con respecto a las personas que están atravesando pérdidas muy recientes, Stumpfs refiere que es importante exteriorizar las emociones en un espacio seguro en contención.