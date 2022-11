CR7 histórico

A pesar de un dominio territorial y de balón, Portugal tuvo que echar mano de la frialdad de su máxima estrella, Cristiano Ronaldo, para abrir un marcador que le fue esquivo hasta el minuto 65. El delantero, el primero en marcar en 5 mundiales y el segundo más longevo en hacerlo, marcó de penal el 1 a 0 contra una Ghana que fue un durísimo escollo para la selección europea que sufrió hacia el último minuto.

Si bien es cierto que los lusos dominaron gran parte del partido, no supieron sacudir las redes recién hasta que CR7 desnivelara mediante la pena máxima. Sin embargo, a los 73’ André Ayew igualó con una definición certera en el área chica, tras un centro de la muerte de Kudus. El partido, definitivamente, se abrió con estos tantos en ocho minutos. Por eso, no pasó mucho para que, a los 78’, João Félix ganara las espaldas de la defensa rival– tras genial pase de Bruno Fernandes– para definir ante la salida del portero y poner el 2-1. Dos minutos más tarde, en un contragolpe fenomenal hecho cuando Cristiano Ronaldo ya no estaba en cancha, Rafael Leão definió cruzado y puso el que parecía ser el resultado final.