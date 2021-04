Covid y Dengue con síntomas similares

La profesional recuerda además que el coronavirus ingresa al cuerpo por las vías respiratorias a través de la gota que se expulsa al hablar, estornudar, o gritar. Esta en suma, conforma los aerosoles que expanden y mantienen al SARS-Cov2 en el ambiente hasta por unas cuatro horas.

Sobre la evidencia, la Dra. Ovando, explicó que es fundamental aplicar medidas higiénicas, como el uso correcto de mascarillas y mantener el entorno ventilado, para disminuir la propagación del virus. “Toda vez que sea posible se debe tener abiertas las puertas y ventanas para que se pueda dar el recambio de aire. En lo posible mantener la distancia de dos metros y utilizar la mascarilla todo el tiempo”.

Para evitar el contagio, es necesario prestar especial atención a los hábitos, en primer lugar se encuentra el aprender a no tocarse el rostro, según la Dra. Ovando, de ahí radica la importancia de la higiene de manos, que debe ser constante, y puntualiza que sobre todo se debe tener en cuenta, no llevarse las manos al rostro, aprender a no tocarse los ojos, la nariz, ni la boca, de modo a evitar el contagio del Covid-19.

“Llevar las manos a la cara, es algo que lo hacemos de manera inconsciente; hoy tenemos que pensarlo antes para evitar el contagio del Covid. Cuando levanto mis manos debo parar, estar atento y solo tocarse una vez que tenga las manos limpias, además del uso constante de mascarillas, eso son hábitos fundamentales”, destacó.

En relación al uso de barbijos, la médica refirió que la quirúrgica tiene hasta cuatro horas de uso; si se humedece debe cambiarse. Los de tela, deben contar con varias capas. Y que el alcohol al 70% ayuda a la desinfección, toda vez que las manos estén limpias. También se recomienda lavandina en dilución para limpiar el espacio donde permaneció el paciente con Covid.