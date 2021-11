Covid está al acecho de los no vacunados y repuntan contagios

De los seis fallecidos, reportados el martes 9 de noviembre, ninguno accedió a la inmunización, según la doctora Leticia Pintos, directora de Redes y Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP).

“Estamos ante una pandemia de la enfermedad de los no vacunados”, sostiene la directora de Redes y Servicios de Salud. Tras una consulta a los hospitalizados sin dosis, las respuestas fueron varias, desde argumentos sencillos hasta manifestaciones de rechazo de la vacuna.

“No tuve tiempo, no me pude ir o no me interesa la vacuna”, son algunos de los argumentos de los pacientes internados por Covid-19 del porqué no accedieron a la inmunización. “No es general, pero es algo repetitivo”, señaló la doctora Pintos.

“Está demostrado que la vacuna sí funciona”, destacó en una entrevista con Radio Monumental. Instó a los indecisos a apostar por la inmunización contra el coronavirus.

En el país, 3.103.106 accedieron a una dosis, 2.480.685 completaron el esquema y 48.599 recibieron el refuerzo, según datos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) hasta el 9 de noviembre.

FASE DE EXPANSIÓN

El SARS-CoV-2 no da respiro. Las proyecciones anticipan un escenario de rebrote en diciembre y una tendencia de aumento en lo que resta del año, según un informe de la Dirección de Vigilancia de la Salud.

Si se mantiene el ritmo actual de los contagios, se estima que para el 27 de noviembre se confirman 810 nuevos casos de contagios de coronavirus, que englobaría un total de 462.160 contagiados.

Con relación a la cantidad de muertes por día, la proyección es de 26 casos más para el 27 de noviembre, cuya cifra total alcanzaría 16.296.

Las proyecciones de la plataforma Epymodel, una herramienta de la Universidad Autónoma de Asunción financiada por Conacyt, anticipan un escenario decreciente para casos nuevos diarios. Un escenario pesimista se anticipa desde la plataforma del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHM) que pronostica un escenario de rebrote y una tendencia de aumento hasta finales del 2021.

Actualmente, todos los departamentos del país muestran indicios de rebrote, es decir, una tendencia de aumento incipiente en la curva epidémica. En las últimas tres semanas se ve un aumento del 48% de los casos de contagio.

EN ALERTA

Ante este panorama, las previsiones del Ministerio de Salud Pública (MSP) son que la tercera oleada del coronavirus no tendrá un impacto en la demanda de camas en salas comunes ni UTI, pero sí en los consultorios.

La primera puerta de entrada son los servicios de urgencias y consultorios, donde se estima que se abarrotarán nuevamente los pacientes con cuadros respiratorios.

Atendiendo la tasa de inmunizados y la cantidad de personas que ya pasaron el cuadro por Covid-19, y que adquirieron inmunidad, la doctora Pintos vaticina que los cuadros de coronavirus serán de leves a moderados, por lo que no requerirían una cama en internación.

Teniendo en cuenta esta proyección, el Ministerio de Salud Pública (MSSO) apunta a reforzar los consultorios de los centros de contingencia respiratoria y las USF con miras a la eventual tercera ola de contagios de coronavirus que se prevé desde diciembre.

Mientras, siguen en funcionamiento los pabellones de contingencia, los consultorios para cuadros respiratorios y, pese a la deuda con el sector, sigue el contrato de tercerizaciones de camas en terapia con los sanatorios privados.

A esto se suma la apertura de más laboratorios en el interior del país para reforzar y descentralizar el diagnóstico de la enfermedad.