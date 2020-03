Covid-19: Un fallecido, 18 positivos y confirman circulación comunitaria

Luego del anuncio del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, sobre la ampliación de la cuarentena y la posterior conferencia de ministros del Ejecutivo, se confirmó ayer el fallecimiento de la primera víctima del coronavirus en el país. También ya es un hecho la circulación comunitaria.

El fallecido es un adulto mayor de 69 años, conocido profesional neurocirujano. Estuvo internado varios días en un sanatorio privado en estado delicado. La confirmación del deceso se realizó ayer cerca de las 21:30. Apenas se dio a conocer la noticia, recibió varios homenajes desde las redes sociales, de pacientes, familiares y amigos. “Mis condolencias a la familia y seres queridos del paciente con #COVID19, fallecido en la noche de hoy. Este triste hecho debe reafirmar el compromiso y esfuerzo de todos y cada uno, en esta lucha por salvar vidas. #NosCuidamosEntreTodos”, señaló ayer en un tuit el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni. “Mis condolencias a la familia del paciente con #COVID19 que hoy nos ha dejado. Todo el pueblo paraguayo los acompaña en su dolor”, señaló minuto después desde su cuenta en la misma red el presidente Mario Abdo. Por protocolo, no se realizará el velatorio. El cuerpo será introducido en una bolsa mortuoria, con todos los catéteres. Esta será desinfectada por dentro y por fuera con lavandina. Una vez que el fallecido sea introducido en ella se lo pondrá en un cajón que será sellado para posteriormente proceder al entierro o la incineración, explicó a los medios de comunicación el forense Pablo Lemir. Casi una hora antes de tener conocimiento sobre el primer fallecido por coronavirus, el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, actualizó los datos del virus en el país. Casos confirmados “Hoy fueron procesadas 44 muestras. Cinco de ellas resultaron positivas. Tres tienen relación con casos anteriores, una de una persona que volvió de un viaje de Estados Unidos. Y finalmente el quinto caso es de la comunidad. Con esto se define claramente la circulación comunitaria. Debemos enfatizar nuestros esfuerzos para evitar la propagación del virus”, expresó Mazzoleni con el rostro compungido. De esta manera la posibilidad de que exista circulación comunitaria del Covid-19, según venía manejando Salud desde la semana pasada, finalmente se confirma con dicho caso. Entrando en más detalles, señaló que entre el jueves y viernes dos recibieron el alta. Uno continúa internado. El resto se encuentra en su domicilio con el aislamiento correspondiente. El responsable de Salud Pública detalló que actualmente están con 12 casos sospechosos y 200 en seguimiento. Recordó que lo más importante es contar con el apoyo y la conciencia de la ciudadanía para frenar la propagación. Con relación a los posibles casos sospechosos en instituciones, la Dirección General de Vigilancia de la Salud y el ministerio o los equipos epidemiológicos de los hospitales, realizan las verificaciones y las recomendaciones y protocolos de acuerdo a los casos particulares. Camas en terapia Sobre la disponibilidad de camas de terapia intensiva en el país, Mazzoleni señaló que existen alrededor de 700 en el país y otras 100 que pueden sumarse. Se apunta también a un aumento gradual de estos lugares. Recordó que la limitante no es justamente la infraestructura, sino más bien la cantidad de recursos humanos para esta área. Además de reforzar la atención en el 154, el ministro de Salud adelantó que están preparando otro tipo de opciones para brindar la cobertura a la población. “Será para que profesionales de blanco puedan dar una asistencia a distancia no solo para estas patologías, sino también para otras”. El responsable de la coordinación de los sistema de Salud Pública en el país, mandó nuevamente un mensaje a la población, sobre lo esencial de seguir acompañando las medidas. “Quiero aprovechar para instar a la ciudadanía a seguir con los esfuerzos en términos de distanciamiento social y el aislamiento. En términos sencillos nosotros tenemos que jugar este partido en la cancha que más nos conviene. La cancha que no nos conviene son los hospitales, la que nos conviene es la de la sociedad de afuera, con estas medidas que ya estamos implementando”, enfatizó.



nueva amenaza a la salud



Víctima. El paciente estuvo varios días en terapia. Su deceso se produjo ayer en horas de la noche.



Actualización. Se sumaron cinco nuevos casos de coronavirus y se informó del alta de dos pacientes.