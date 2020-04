Covid-19: Millonarios gastos en insumos básicos, bajo la lupa

El gasto en concepto de mascarillas (G. 55.122 millones) es el más importante comparando los tres insumos anteriormente citados, seguido por el de los distintos tipos de alcohol en gel (G. 775 millones). La adquisición de termómetros es más reducida, pero acumula un monto de casi G. 60 millones.

Al verificar la inversión por cada entidad, resalta que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social compró estos productos (considerados básicos en la pandemia) por un monto acumulado de G. 54.637 millones, siendo el principal comprador público.

Le sigue la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), con G. 642 millones; el Ministerio del Interior, con G. 154 millones; Petróleos Paraguayos (Petropar), con G. 144 millones; el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), con G. 132 millones, de acuerdo a las estadísticas oficiales.

La institución que más gastó en alcohol en gel es la Dinac (G. 507 millones); mientras que la que más recursos destinó a mascarillas o tapabocas es Salud (G. 54.510 millones). Asimismo, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal utilizó G. 26,7 millones para adquirir termómetros digitales.

bajo la lupa. La adquisición en ciertos casos de productos denominados “de oro” en las entidades públicas, a través de dudosos procesos de contratación, es uno de los factores que más preocupación despiertan por parte de la ciudadanía en el marco de las distintas compras realizadas por la crisis sanitaria.

La polémica incluso forzó la renuncia a sus puestos de altos funcionarios, como se dio con Édgar Melgarejo (ex titular de la Dinac); Patricia Samudio (ex presidenta de Petropar); y Pablo Lezcano (ex encargado de Contrataciones del Ministerio de Salud Pública, quien se apartó del cargo, pero no de la cartera estatal).

Contrataciones Públicas, la Contraloría General de la República (CGR), la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) e incluso el Ministerio Público (en los casos de Dinac y Petropar) son las entidades que se encuentran revisando toda la documentación correspondiente a las compras que cuentan con los mayores cuestionamientos, en búsqueda de irregularidades. Los mayores proveedores en pandemia son Insumos Médicos SA y Eurotec SA, que también están bajo la lupa tras ser adjudicadas en el proceso ID 382.317 realizado por Salud.