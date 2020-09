Covid-19, la peor tragedia civil desde incendio del Ycuá Bolaños

Nuestra nación vivió varias epidemias en diferentes contextos, como la endémica del dengue, la fiebre amarilla, la gripe porcina de 2008, la gripe española de 1918, entre otras, pero estas quedan cortas ante la alta contagiosidad del SARS-CoV2 (coronavirus/Covid-19) que se está cobrando más de 400 muertes a un ritmo muy acelerado que sorprende a todos.

Desde hace dos meses, el Covid-19 viene demostrando su implacabilidad en las salas de terapia de los hospitales, donde se libra una batalla contra la muerte, que desde el vamos se debía ganar en las calles, según los médicos, especialistas y enfermeras de la primera línea que luchan contra el virus en los hospitales. Hasta ayer, la pandemia se cobró 435 vidas.

La Dra. Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itauguá, comentó que unos cinco pacientes por día llegan a este centro de referencia en mal estado, con problemas respiratorios requiriendo internación, terapia.

Comenta que esto que se está viviendo no se compara con nada. En los 18 años que estuvo como jefa de Urgencias –dice– nunca vio nada parecido a lo que esta pandemia está causando. La médica recuerda la pandemia de la gripe H1N1, pero esta no se compara en absoluto con el Covid-19.

“Ni se compara: me dicen porque no había redes sociales. No, nunca hubo una pandemia. Hubo epidemias, teníamos influenza, siempre nos preparamos para los respiratorios en cada invierno. Ahora estamos viniendo de una avalancha de dengue; sin descanso está el personal de las urgencias y de las terapias”.

Cada una de las muertes por Covid-19 pesa en los médicos intensivistas que ya sienten perder la batalla en esta pandemia, agotados, según expresaron los médicos de la Sociedad Paraguaya de Terapia Intensiva y Emergencia Pediátricas Neonatales en un comunicado, exhortando a la ciudadanía a cumplir con las medidas sanitarias para evitar el contagio del coronavirus.