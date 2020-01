Costas sigue lamentando errores

Pese al balance positivo, tras la victoria de Guaraní por 1 a 0 ante San José Oruro en la altura (3.800 m) por la Copa Libertadores, el entrenador Gustavo Costas estuvo crítico con la dirigencia por el error de no incluir en la lista a Rodrigo Fernández Cedrés y la inesperada partida del club de Claudio Aquino. “Son equivocaciones muy grandes, las dos, porque no podemos perder esa clase de jugadores. Hay que corregir estas cosas para que no pasen en el futuro”, expresó el DT argentino en charla con Fútbol a lo Grande por Monumental 1080 AM.