Costas quiere dar batalla

“Vamos por buen camino, no podemos bajar los brazos, para seguir luchando a los tres grandes hay que tener los pies sobre la tierra, debemos trabajar mucho para tratar de jugarles de igual a igual a estos equipos”, expresó el DT como máxima en su pensamiento.

Humildad. Costas se pone siempre como el menor de todos los candidatos, por detrás de Olimpia y Libertad, pero eso no lo saca de competencia. “Es muy difícil competir con los grande a la par, estamos compitiendo de igual a igual con ellos, me ponen orgulloso por la intensidad y las ganas que le ponen mis jugadores. No sé si podemos o no ser campeones, clasificamos o no a la Copa, creo que los hinchas deben sentirse identificados con el club porque los jugadores dejan todo en el campo de juego”, refrendó el adiestrador argentino.



Mueve el mercado

Juan Alberto Acosta está por cerrar la compra en totalidad del pase del uruguayo Rodrigo Fernández Cedres, cuyo pase pertenece al Atenas de Uruguay. El contrato del volante vence en diciembre, pero la opción se haría efectiva a finales de mes o en noviembre. Además, Acosta confirmó que llegaron ofertas por el seleccionado Morel.



77

partidos lleva dirigidos Costas en Guaraní en sus dos ciclos. con 34 ganados, 15 empatados y 28 perdidos.



99

victorias suma Costas dirigiendo en el fútbol paraguayo. Totaliza 193 juegos entre Guaraní, Cerro y Olimpia.