Costas: “Hoy no llegamos a tener los 11 justos”

Guaraní sigue con la pretemporada, con bajas importantes en la base del año pasado. A la espera de incorporaciones, el DT Costas no ocultó la realidad de su plantel.

"Estoy pensando en poder armar los 11 primeros. Hoy no llegamos a tener 11 justos, sin contar los chicos del club", expresó Costas a la mesa de FALG por 1080 AM.

“Los días pasan y nos queda muy poco tiempo para armar el equipo”, expresó y añadió además que “lo que quiero es que el departamento de fútbol (dirigencia), sea claro y me diga si vamos a jugar con los chicos del club (juveniles)”.

Manifestó que “al principio pedí cinco refuerzos, que nos puedan dar una jerarquía. No pedí mucho, se nos fueron 15 jugadores”. Costas se puso en la piel del hincha aurinegro y dijo: “Hay que ser claro con los hinchas y decirles que jugaremos con los chicos de la cantera”. Sobre la posible salida del uruguayo Rodrigo Fernández Cedrés expuso: “Yo hablé con Rodrigo y me dijo: ‘Si me voy será al exterior’”. Y finalizó sosteniendo que en líneas generales tuvieron “un año bárbaro y todos los equipos quieren reforzarse con jugadores de Guaraní”.

El presidente del club, Juan Alberto Acosta, sobre las especulaciones en torno a Fernández Cedrés: "Escuché por comentarios. No recibí nota oficial de Cerro (sobre Fernández Cedrés). No hay nada y aunque hubiera, no está para ir al plano local". Acosta confirmó que el delantero Fernando Fernández sigue por un año más a préstamo. En tanto, Jonathan Gómez (31 años) rescindió con Recife y tiene oferta del Aborigen.