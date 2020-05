Costas acepta los 5 cambios

Costas en charla por la 1080 AM en Fútbol a lo Grande, expresó que la nueva reglamentación de la inclusión de cinco cambios sería la mejor opción atendiendo la prolongada pausa de los futbolistas. “Hoy si me preguntas te digo sí. Porque cuando empecemos el campeonato ningún club va a estar al 100%, física ni futbolísticamente. Se van a empezar a lesionar los jugadores y tenemos que pensar en ellos”, señaló.

Por otro lado, fue abordado sobre cuáles serían los motivos por lo que no es llamado para dirigir a algún club en su país y mencionó: “Es una rueda, si no perteneces a esa rueda no tenés chance, es difícil llegar”, refiriéndose a que las asignaciones de los entrenadores se manejan en un círculo muy cerrado; ese mismo cuestionamiento se realizaron los DT Pedro Troglio y Daniel Garnero. Señaló además que ama a su club, el Racing, donde jugó y se forjó, y afirmó que se siente paraguayo, por los buenos momentos que le tocó vivir. Costas recordó que sigue con la ayuda solidaria en dos frentes, uno lo realiza con unos amigos repartiendo kits a personas vulnerables de ciudades aledañas a la capital y, por otro lado, con el club Guaraní, con la Olla Móvil donde se trasladan diariamente para llevar el plato de comida.