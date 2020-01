Corujo es el cuarto refuerzo azul

Mathías Corujo (33 años) se sumó a Sol de América y es la cuarta incorporación para esta temporada. Antes llegaron Daniel Dietze, Iván Cazal y José María Canale. El charrúa tenía todo acordado con Nacional, pero no cerraron los números. “Yo me sentía adentro de Nacional, pero después de la oferta que me hicieron les di una contraoferta y luego de irse Chiqui cambiaron las cosas. La oferta de Nacional era muy baja. Allí llego la oferta de Sol y arreglando en 5 minutos”, explicó.