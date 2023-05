González va a Tijuana y Antony sigue incierto

Dos de los jugadores paraguayos que hace poco participaron en el repechaje previo y la liguilla del Clausura mexicano, respectivamente, Antony Silva por el Puebla y Carlos González (foto) por el Toluca, no seguirán en sus equipos y al menos uno de ellos ya consiguió otro.González seguirá su carrera en los Xolos de Tijuana, según se anunció en la víspera. El delantero de 30 años marcó 8 goles en 17 partidos en el reciente Clausura.Por su parte, Silva todavía no tiene confirmado equipo, pero se habla de que el Cruz Azul querría contar con él.



Roma pierde su pase a la Liga de Campeones

En tan solo dos minutos, la Roma de José Mourinho dejó escapar la oportunidad de clasificar a la Liga de Campeones de Europa 2023-2024, perdiendo por 2-1 con Fiorentina. De esta forma, se queda sin posibilidades de entrar en los puestos de Liga de Campeones, a no ser que le gane a Sevilla el próximo miércoles en la final de la Liga Europa. La Fiore consiguió el triunfo mediante los goles a los 84’ y 86’ de Luka Jovic y Jonathan Ikoné, respectivamente. Stephan El Shaarawy, a los 13’, abrió la cuenta para La Loba.



El Benfica amarra su estrella número 38

Tras imponerse por 3 goles contra 0 al Santa Clara, Benfica se proclamó campeón de la liga portuguesa por 38ª vez en su historia. Conservó su ventaja sobre el segundo en el torneo luso, el Oporto, que superó por su parte 3-0 al Vitoria de Guimaraes. Las Águilas no lograban ningún título desde 2019. Sumaron 87 puntos en 34 jornadas, marcaron 82 tantos y recibieron 20, siendo los mejores en ambos rubros. Finalmente, el Oporto sumó 85. El paraguayo Walter González no apareció en Santa Clara.