Messi vuelve en PSG luego de polémica

El argentino Lionel Messi volverá a ser titular con el París Saint-Germain a las 15:00 contra el Ajaccio, por la fecha 35 de la Ligue 1 francesa. El jugador volvió a los entrenamientos el pasado lunes, pocos días después de haber sido sancionado por el club tras un viaje no autorizado a Arabia Saudí, anunció este viernes el entrenador, Christophe Galtier. ”He hablado con Leo de su vuelta al grupo y le he encontrado sereno, muy motivado para jugar, muy determinado para ganar un título de campeón de Francia. Le he visto muy implicado y va a ser titular mañana”, aseguró Galtier en la rueda de prensa previa al duelo contra el Ajaccio. Messi fue sancionado por el club con suspensión de empleo y sueldo, oficiosamente perdonado después de que publicara un video de disculpas seis días después de ser impuesta.







Con Arzamendia, Cádiz pierde y se complica

Por la apertura de la fecha 34 en la liga española, Cádiz cayó 1-0 en campo del Mallorca, y se complica con el tema del descenso a falta de cuatro fechas para el término de la competencia. Con el paraguayo Santiago Arzamendia apenas desde el minuto 92’, Cádiz cayó luego de un gol de Pablo Moffeo a los 16’ para el Mallorca.Luego de esta derrota, Cádiz ocupa la plaza 15, con 35 puntos y solo uno por encima del Valladolid y dos más que Valencia y Getafe, los que de vencer lo dejarán en el 18° lugar, en zona roja. Precisamente, el Getafe de Omar Alderete tendrá que vérselas hoy las 15:00 contra el Real Madrid, tercero con 68 puntos, en una tabla liderada por el Barcelona con 83. El quipo catalán, por su parte, visitará mañana al Español en el clásico de la ciudad.



FIFA presentará la marca de 2026

La FIFA anunció que la marca oficial del Mundial de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, se presentará el próximo miércoles 17 de mayo. La presentación tendrá lugar con “un espectáculo por todo lo alto con actuaciones de artistas invitados que podrán seguirse en directo desde cualquier lugar del mundo a través de FIFA +”. ”El 17 de mayo comenzará, además, la cuenta atrás con proyecciones, actividades y difusiones digitales en el resto de sedes de los tres países organizadores, lo que brindará a los seguidores una nueva oportunidad de participar en la presentación oficial de la marca”, agrega la FIFA. Los tres países anfitriones del Mundial de 2026 presentaron la campaña #WeAre26 (#Somos26), “una acción que anima a personas, municipios y colectividades a participar activamente en la presentación”.