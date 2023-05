San Lorenzo no pasa del empate con Vélez

El escolta de River Plate en la cima del torneo argentino, San Lorenzo de Almagro, no pudo superar a Vélez Sarsfield, con el que empató sin goles por la fecha 14. Con la presencia de Adam Bareiro de titular, San Lorenzo fue incapaz de desarmar el sistema defensivo de Vélez, donde gravitó la presencia en la contención de otro paraguayo, José Florentín. En el Cuervo también ingresó en el segundo tiempo el delantero Iván Leguizamón. En otro juego con presencia guaraní, también empataron Gimnasia y Tigre, donde Blas Armoa fue titular, cambiado a los 60 minutos. Fue 1 a 1, con gol de Ivo Mammini para Gimnasia y de Mateo Retegui para Tigre.El viernes, con Robert Rojas de titular y cambiado en el segundo tiempo, River empató 1 a 1 con Atlético Tucumán, por lo que también se frenó. Tiene 34 puntos, San Lorenzo 28.





Tony Sanabria anota, pero el Torino cae

Jornada amarga para el Torino de Antonio Sanabria, que logró empatar un juego complicado en propia casa frente al ambicioso Atalanta, pero terminó cediendo al final por 1-2. El paraguayo fue otra vez titular en el equipo de Turín, y a los 75 minutos aprovechó un rebote en el área chica e igualó el marcador que lo había abierto a los 34’ Davide Zappacosta. Cuando el juego parecía condenado a la igualdad, apareció el colombiano Duvan Zapata, a los 88, y decretó el marcador definitivo.Torino está en la undécima plaza, mientras Atalanta es sexto, ahora mismo clasificado a la Liga Conferencia a falta de seis fechas para la culminación del torneo.El 4º, Milan, y el 5º, Roma, igualaron 1 a 1. Nápoli puede ser campeón anticipadamente hoy a las 9:00, cuando enfrente a Salernitana.



El Dortmund solo empata con Bochum

El líder del torneo alemán, Borussia Dortmund, no pasó del empate 1 a 1 en propia casa contra el Bochum, por lo que complica su liderato de resultar vencedor hoy Bayern Múnich en el Allianz Arena contra Hertha Berlín (09:30). Con este empate, el Borussia Dortmund suma 61 puntos, provisionalmente dos más que el Bayern Múnich (59). Los dos tantos del partido de este viernes llegaron en el inicio del partido, primero el del Bochum por medio del francés Anthony Losilla (minuto 5) y después el del Dortmund con tanto de Karim Adeyemi (7’).El 4º, Friburgo, aprovechó el empate a cero del 3º, Unión Berlín (con Leverkusen, 6º), para alcanzarlo en los 56 puntos, luego de su victoria 0-1 contra Colonia. Estos cuatro primeros, por ahora, clasifican a Liga de Campeones. Leipzig está ubicado en Liga Europa y Leverkusen en Liga Conferencia.