Mathías Villasanti sufre múltiples fracturas

Gremio tuvo un debut triunfal en la primera fecha del Brasileirão, triunfando 1 a 0 sobre Santos. Sin embargo, el juego dejó un tendal de lesionados en el equipo gaúcho, entre ellos el volante paraguayo Mathías Villasanti. El club anunció que el mismo sufrió “múltiples fracturas” en el rostro debido a un choque accidental con su compañero, el argentino Kanneman.“El Departamento de Ciencia, Salud y Rendimiento informa que, producto de un susto en el partido del pasado domingo, ante el Santos, el mediocampista Mathias Villasanti fue sometido a un examen de resonancia magnética y fue diagnosticado con múltiples fracturas en la cara, en la región del hueso cigomático”, dice parte de la comunicación del club. Agregó que fue evaluado por un cirujano oral y maxilofacial y será intervenido.



Liverpool golea a Leeds y piensa en Europa

El Liverpool goleó 6-1 en su visita este lunes al Leeds, con dobletes de Salah y Diogo Jota. Este triunfo mantiene a los Reds en la pelea por jugar en Europa la próxima temporada, algo que hasta hace poco parecía muy lejano. Con este triunfo y a falta de ocho jornadas para el final del campeonato, el Liverpool está en el 8º puesto y suma 47 puntos, a 9 de la cuarta plaza que le corresponde al New-castle de Miguel Almirón. Terminar entre los cuatro primeros suena a una empresa muy difícil para Liverpool, pero no tanto terminar en el 5º lugar, que lo clasificará para la próxima Europa League. Ese lugar es ocupado actualmente por el Tottenham con 53 puntos.



El Inter no recontrataría al belga Lukaku

El Inter de Milán no hará uso de la opción de fichaje que tiene sobre el belga Romelu Lukaku, salvo que su rendimiento en este final de campaña crezca exponencialmente. Finalmente, el delantero volverá al Chelsea tras una temporada de cesión que hasta el momento no ha sido suficiente para el club nerazzurro, informaron los medios locales este lunes. Lukaku llegó al Inter a finales de junio de 2022, tras una transacción cercana a los 10 millones de euros. Sin embargo, el belga no cumplió con las expectativas. Hizo tan solo 8 goles en 24 encuentros disputados, por lo que su futuro está fuera de Italia.