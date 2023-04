Roger elogia vigencia de Lionel Messi

Roger Federer elogió la figura y el impacto de Lionel Messi en un perfil especial para la revista Time sobre los personajes influyentes del 2023. “Los récords goleadores y las victorias en campeonatos de Lionel Messi no necesitan ser relatados aquí”, escribió el ex tenista suizo. “Lo que me llama la atención de Messi, a sus 35 años, es su grandeza constante durante tantos años”, remarcó.



Mané fue sancionado por agresión a Sané

Sadio Mané recibió un partido de sanción por parte de su propio equipo, Bayern Múnich, después de que agrediera a su compañero Leroy Sané tras la derrota 3-0 ante el Manchester City. Se perderá el duelo de Bundesliga del sábado ante Hoffenheim. Mané, fue suspendido y multado por “una falta de conducta tras el partido de Liga de Campeones del Bayern ante el Manchester City”, explicó el club bávaro.



No habrá sanción para el asistente

Constantine Hatzidakis, el asistente que golpeó a Andy Robertson con un codo en un partido de la Liga Premier, no será sancionado. La Federación Inglesa y el colegio de árbitros de la Premier League no encontraron motivos para dicha sanción. La FA confirmó en un comunicado que, tras revisar todas las imágenes del incidente, no sancionarán al asistente, suspendido hasta el fin de la investigación.