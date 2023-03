Florentín es figura en la goleada de Vélez





El compatriota José Florentín, ex Guaraní, fue titular, disputó los 90 minutos y fue una de las figuras de Vélez Sarsfield en la goleada sobre el Central Córdoba (4-0), en el segundo partido bajo la conducción de Ricardo Gareca, que puso el punto final a la octava jornada de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Los goles de Lucas Pratto (17’), Abiel Osorio (53’), Julián Fernández (69’) y Gianluca Prestianni (93’) dieron este triunfo al Fortín, que se ubica en el décimo lugar, con 12 puntos, los mismos que Huracán y Godoy Cruz, todos ellos a seis del nuevo líder, el River Plate (con 18).

El gran perjudicado con los últimos resultados de la jornada ha sido el Boca Juniors, que cae hasta el decimocuarto lugar, empatado con Argentinos y Belgrano, todos ellos con 11 unidades.



El United llama a segunda campaña de ofertas

Después de una primera campaña de ofertas, los candidatos a comprar el club de fútbol Manchester United, entre ellos los cataríes y el millonario británico Jim Ratcliffe, están llamados a presentarse el próximo miércoles en una segunda propuesta que debería aproximarse a los 7.350 millones de dólares para satisfacer a los propietarios. Esa cantidad, fijada especialmente tras los consejos de la banca. En la primera ronda de ofertas, a mediados de febrero, las dos principales fueron las del presidente del Qatar Islamic Bank (QIB), el jeque Jassim Bin Hamad Al Thani, y la de Ratcliffe, propietario del grupo petroquímico, que valoraron el club en alrededor de 5.500 de dólares.









Arrancan las Eliminatorias para la Euro 2024

Desde hoy se juega la primera fecha FIFA 2023 para las selecciones mayores masculinas, algunos de estos encuentros serán de corte oficial, como los clasificatorios para la Eurocopa 2024, y varios más serán duelos amistosos. Uno de los duelos más atractivos será entre Italia vs. Inglaterra (foto), además Portugal vs. Liechtenstein; Dinamarca vs. Finlandia; Bosnia-Herzegovina vs. Islandia; Eslovaquia vs. Luxemburgo; Macedonia del Norte vs. Malta y San Marino vs. Irlanda del Norte, todos estos partidos desde las 16:45. Un poco antes, a las 12:00, Kazajistán recibirá a Eslovenia. Mañana se da continuidad a la cartelera con más encuentros.