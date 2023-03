Tres juegos en la revancha de Fase 2

Hoy se cumplen tres compromisos correspondientes a las revanchas de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2023.

Huracán de Argentina recibe al Boston River de Uruguay, desde las 19:00, en el estadio Tomás Adolfo Ducó. En la ida no se sacaron ventaja e igualaron sin goles.

A su vez, en el Atanasio Girardot, el colombiano Medellín mide a El Nacional ecuatoriano desde las 21:00. En la ida el empate fue 2 a 2, mientras que en el Mineirao, Atl. Mineiro de Brasil choca con el Carabobo de Venezuela a partir de las 21:30. En el primer juego la igualdad fue sin goles.



Alaba es cuestionado por elección de Messi

David Alaba, capitán de la selección austriaca, votó para el The Best de la FIFA al argentino Lionel Messi como mejor jugador de 2022, por delante de su compañero del Real Madrid, Karim Benzema.

La elección del defensor desató malestar en los hinchas del club blanco, que reaccionaron de forma contundente en las redes sociales pidiendo incluso la salida de Alaba. "En cuanto al Premio FIFA The Best: La selección de Austria vota por este premio como equipo, no yo solo. Todos en el consejo del equipo pueden votar y así es como se decide", señaló en sus redes sociales el jugador.



Martínez quiere un “Portugal agresivo”

El nuevo seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, afirmó que bajo su mando el equipo luso será "un equipo de ataque".







Martínez respondió a varias preguntas formuladas por aficionados lusos en un video compartido por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), y anticipó que, con él, Portugal tendrá una actitud en el campo diferente al pragmatismo de su antecesor, Fernando Santos.

"Con mi estilo y forma de entender el fútbol, me gusta ser un equipo de ataque, intentar marcar goles y hay que ganar, jugar bien sin ganar no existe en el fútbol", explicó el DT.