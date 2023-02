Copa Libertadores

El Nacional golea y Almeida suma récord

El Nacional ecuatoriano, dirigido por el paraguayo Éver Hugo Almeida, goleó por 1-6 al Nacional Potosí boliviano. El conjunto de Quito quedó de esta manera con un pie adentro a la Fase 2 de la Copa Libertadores. El triunfo ecuatoriano fue posible gracias a un doblete de Jorge Ordóñez, y las anotaciones de Walter Chalá, Ronie Carrillo, Maicon Solís y Gustavo Asprilla. Martín Prost descontó para el local. En este partido, Almeida se convirtió en el segundo DT más longevo en dirigir en la Copa, con 74 años y 222 días, superando a Felipe Scolari (73 años y 354 días). Solo lo pasa el argentino Ángel Zof (77 años y 230 días). Como jugador también tiene el récord de partidos (113).



Eliminatorias

Farías fue tentado por selección de Ecuador

El entrenador venezolano César Farías (foto) reconoció ayer que recibió propuestas de tres empresarios para ligarse a la selección de Ecuador con miras a las próximas eliminatorias mundialistas. ”Tres empresarios del fútbol me llamaron para decirme que vaya a la selección ecuatoriana. Les dije que muchas gracias, porque no creo que esos son los caminos” para llegar a una selección, indicó Farías, que actualmente dirige al Aucas, campeón de la liga de Ecuador la pasada temporada. Farías insistió “que ese no es el camino para recibir la propuesta de una selección, porque no voy a quedarle debiendo favores a nadie, para que después tenga que traer o poner a un jugador”.



The Best

Ancelotti, Guardiola y Scaloni, los finalistas

El argentino Lionel Scaloni (foto), de Argentina; el español Pep Guardiola (Manchester City) y el italiano Carlo Ancelotti (Real Madrid) son los finalistas del The Best a Mejor Entrenador Masculino 2022. El galardón reconoce a los mejores entrenadores durante el periodo comprendido entre el 8 de agosto de 2021 y el 18 de diciembre de 2022. El ganador será anunciado en una ceremonia que se celebrará en París, el 27 de febrero de 2023. Scaloni ganó con Argentina la Copa del Mundo y la Copa América. Ancelotti, con el Real Madrid la Liga española, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa; y Guardiola guió al Manchester City a su cuarta Premier.