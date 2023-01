Chile

Siguen criticando a Eduardo Berizzo

Una goleada de 5-0 recibida por la selección Sub 23 de Chile, propinada por Santiago Wanderes en un partido amistoso, reanimó las críticas contra el seleccionador nacional Eduardo Berizzo. Los números no acompañan al argentino, ex entrenador de la Selección Paraguaya. Desde mayo del año pasado en el cargo tiene un total de nueve partidos dirigidos entre la Absoluta y la Sub 23, concebida como la base para la renovación de la “generación dorada”, con un balance de 1 victoria, 2 empates y 6 derrotas. Berizzo no tiene ninguna victoria con la Absoluta que hasta ahora jugó con equipos de su nivel o menor. Sin embargo, tras la goleada Berizzo aseguró que “veo con esperanza este proyecto, con deseo de roce”.



Copa del Rey

Real Madrid elimina al Atlético en el alargue

El Real Madrid se clasificó a la semifinal de la Copa del Rey, luego de dar vuelta un partido para vencer por 3 a 1 en su estadio, el Santiago Bernabéu. El equipo de Diego Simeone manejó bien la mínima ventaja obtenida gracias a un tanto de un ex madridista, Álvaro Morata, al minuto 19; pero a los 79’ Rodrygo empató en extraordinaria jugada personal y mandó el partido a la prórroga. Allí desnivelaron Karim Benzema a los 104’ y Vinicius a los 121’. Madrid está en semis junto a Barcelona, Osasuna y Athletic de Bilbao, que a su vez derrotó al Valencia por 1-3. Los autores de los goles fueron Iker Muniain, Nico Williams y Mikel Vesga. Las semis empiezan el 8/9 de febrero y será por sorteo.



Liga portuguesa

Benfica no espera perder a Enzo

El de Enzo Fernández es uno de los nombres más mencionados en el actual mercado de fichajes de enero. Sin embargo, según su entrenador en el Benfica de Portugal, el alemán Roger Schmidt, el centrocampista argentino “está muy feliz” en el equipo. Enzo Martínez está centrado en el Benfica, según se desprende de estas declaraciones, y Schmidt confió en que “se quede” en el club, durante la rueda de prensa previa al partido de ayer contra el Paços de Ferreira por la Liga portuguesa. ”Cuando veo a Enzo jugar ahora mismo en el Benfica, veo a un futbolista al máximo nivel que está muy feliz de jugar en el club y creo que no tiene otra cosa en la cabeza”, afirmó el preparador alemán sobre el argentino.