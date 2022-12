Alfredo Aguilar viajó para sumarse al Ceará

El guardameta Alfredo Aguilar (foto) dejó Olimpia después de cumplir un ciclo de cinco años, donde consiguió ocho títulos. Ayer viajó para sumarse al Ceará de Brasil.

El arquero de 34 años decidió no renovar con el Franjeado, y por primera vez se dará la continuidad de su carrera en el extranjero, específicamente en el competitivo fútbol brasileño, en el Ceará Sporting Club, que este año perdió la máxima categoría y jugará en la Serie B. Se puede destacar además que el equipo albinegro había presentado días atrás a Gustavo Morínigo como el nuevo director técnico. El empresario de Aguilar, Regis Marques, confirmó a que el jugador ya viajó para acoplarse a los trabajos.



Kaku anota dos tantos, igual cae eliminado

Alejandro Romero (foto) anotó un doblete en la derrota y eliminación del Al Taawon ante el Abha, en la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita.

El Kaku Romero Gamarra, volante ofensivo de 27 años, fue autor de dos goles para el Al Taawon. Los tantos fueron marcados a los 30’ y a los 84’ para la remontada parcial de su equipo, que inició el juego perdiendo. Mientras que en la parte final, el equipo rival del Kaku, el Abha, supo emparejar el trámite para posteriormente sellar la ventaja en el tiempo extra, ganando 4-3, a pesar de contar con un jugador menos.

Cabe destacar que el futbolista, nacionalizado paraguayo, mantiene vínculo contractual con el club árabe es hasta el 2025.



Otazú anuncia su salida de Colón de Santa Fe

Mario Otazú, el mediocampista, decidió cortar vínculo contractual con Colón de Santa Fe y tiene previsto retornar al fútbol paraguayo.

“Encontré cosas que no me gustaron y la falta de oportunidad hizo que volviera. Me llevaron como refuerzo y me trataron como si fuese de la cantera, después me apartaron”, comentó Otazú en charla con la 970. El volante zurdo tenía contrato por un año todavía, pero regresará a Guaireña FC, equipo que había gestionado el préstamo con el equipo argentino. Cabe recordar que Otazú fue uno de los goleadores de la Copa Sudamericana de este año con el Albiceleste de Villarrica, situación que le valió el traspaso al equipo de Santa Fe.