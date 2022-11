Ecuador ratifica que jugará contra Irak

Gustavo Alfaro, seleccionador argentino de Ecuador, confirmó ante las dudas que surgieron en los últimos días que se jugará el amistoso ante Irak el próximo 12 de noviembre, en España, previo al debut mundialista contra Qatar. ”Jugaremos el partido contra Irak en España. Lo vamos a hacer con la base de jugadores que tenemos aquí y unos sparring que también tenemos, pero estamos haciendo algunas gestiones para contar con algunos de los nuestros que están trabajando en Europa”, señaló Alfaro. El “microciclo” de entrenamiento arrancó el pasado 24 de octubre con Alexander Domínguez (de Liga de Quito), Moisés Ramírez (Independiente del Valle) Byron Castillo, Ángel Mena (León-MEX), Felix Torres, Ayrton Preciado (Santos Laguna-MEX), Michael Estrada (Cruz Azul-MEX), Xavier Arreaga (Seattle Sounders-EEUU).



Sorpresivamente, Piqué anuncia su retiro

“Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré el amor por el Barça a mis hijos tal y como mi familia hizo conmigo”, afirmó el jugador español Gerard Piqué en un vídeo titulado 'Culers, os tengo que contar una cosa'. Esta cosa era su inminente retiro del fútbol profesional, en un año para él plagado de acontecimientos extradeportivos como su separación de la cantante colombiana Shakira.En el video, el hasta ahora futbolista de 35 años subrayó que, después de su paso por el Barça, no jugará en ningún otro club. “He decidido que es el momento de cerrar este ciclo. Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será”, señaló quien fue multicampeón con el club catalán.



El Tata Martino cree que le irá “muy bien”

Gerardo Tata Martino, resistido entrenador de la selección de México que disputará el Mundial, reconoció ayer que tiene la sensación de que a su equipo le irá “muy bien”en el Mundial de Qatar 2022. Desde la concentración de la selección en Girona, España, el ex entrenador de la Selección Paraguaya de fútbol argumentó que México tiene “un grupo comprometido, fuerte y unido” que afronta el Mundial con la voluntad de “continuar cumpliendo con la estrategia que tiene la Federación Mexicana de Fútbol, que es estar en el top 8 en todo lo que se hace”. Sobre el Mundial, que también fue entrenador de Cerro Porteño y Libertad, dijo que “es el acontecimiento más importante de este deporte e ir a competir en él siempre genera ilusión”. Puso a Francia, Brasil y Argentina como “favoritas” a conquistar el campeonato.