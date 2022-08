Se confirmó: Reynoso es el DT de Perú

Luego de varios años y un Mundial disputado de la mano del argentino Ricardo Gareca, la selección peruana vuelve a apelar a un connacional para dirigirla: Juan Reynoso. Ayer se hizo oficial su contratación para estar al frente del combinado que, recientemente, perdió contra Australia su pase al Mundial de Qatar. "Juan Reynoso es el flamante entrenador de nuestra Selección de Perú con el objetivo puesto en la Copa del Mundo 2026", indicó la Federación Peruana de Fútbol en Twitter. "Bienvenido, Juan Máximo", agregó. Reynoso dirigirá a Perú por los próximos 4 años, con miras al clasificatorio sudamericano para el Mundial de 2026, que organizarán Canadá, Estados Unidos y México. Su presentación oficial como DT de la selección inca tendrá lugar el miércoles, anunció la Federación.







Santander fue presentado en la Reggina

El delantero paraguayo Federico Santander firmó contrato y fue presentado en el equipo en donde supieron brillar en otro tiempo otros dos paraguayos, Carlos Humberto Paredes y Édgar Barreto, la Reggina de la Segunda división de Italia.El equipo calabrés destacó en un sendo comunicado la trayectoria de nivel internacional del Ropero, por sus participaciones en la Champions League, Europa League y en Copa Libertadores de América.La Reggina será el séptimo equipo en la carrera del goleador de 31 años de edad, luego de comenzar sus pasos en Guaraní de Asunción, pasar por el Toulouse F.C. de Francia, Racing Club y Tigre de la Argentina, F.C. Copenhague de Dinamarca y, últimamente, en el Bologna también italiano.



Enciso espera ansioso el estreno

“Estoy muy feliz aquí, tengo que aprovechar este momento. Ya estoy adaptado”, comenzó diciendo Julio Enciso en conversación desde Inglaterra con FALG de Monumental 1080. Es más que probable que el juvenil paraguayo sea convocado para el partido del Brighton el domingo contra el Manchester United de Cristiano Ronaldo. “No puedo creer todavía esto, que voy a jugar ante el Manchester, ojalá se dé el debut el domingo”, refirió el jugador.Enciso fue parte de los tres amistosos que Brighton tuvo como preparación, uno de ellos como titular, por lo que su presencia en la jornada inaugural es muy probable. Sobre el puesto que ocupa en el terreno de juego en su equipo, sostuvo: “El entrenador no me ubica en mi puesto de punta, más bien de extremo por derecha, pero me estoy adaptando a lo que me pide”.