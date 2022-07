Wayne Rooney recala como DT en la MLS

El ex astro del Manchester United y de las selecciones inglesas, Wayne Rooney, acordó ser el DT del DC United de la Liga norteamericana (MLS), franquicia para la que jugó entre 2018 y 2019.Rooney, de 36 años ya está en Washington DC y se incorporará al equipo una vez finalizados los trámites de visado, informaron la cadena ESPN y el medio digital The Athletic. El inglés reemplazará como entrenador jefe del DC United al argentino Hernán Losada, quien fue despedido por malos resultados con solo seis jornadas disputadas de la temporada.



FIFA: La Superliga afectará al calendario

La Federación Internacional de Fútbol aseguró ayer que la creación de una competición alternativa como la Superliga pondría en riesgo la promoción del fútbol base y la organización de los calendarios de las competiciones actuales. La declaración oficial de la entidad se da en el contexto del inicio ayer de la vista sobre la demanda de la Superliga contra la UEFA y la FIFA. Esta se da por un supuesto abuso de posición dominante y por impedir la libre competencia que garantizan los tratados de la Unión Europea al responder con posibles sanciones ante la creación de la Superliga.



El Negro Ibarra seguirá como técnico de Boca

Boca Juniors anunció que Hugo El Negro Ibarra dirigirá al primer equipo hasta el 31 de diciembre. ”Estoy muy feliz y contento. Como jugador, dejé todo por esta camiseta, y hoy me toca un rol importante, un desafío muy lindo, de poder estar al frente de este club como entrenador”, aseguró el formoseño en una conferencia de prensa, quien hasta el miércoles pasado se desempeñaba como director técnico del equipo Reserva de Boca. Ocupa el puesto luego de la salida de Sebastián Battaglia.