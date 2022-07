El belga Witsel se suma al Atlético Madrid

Axel Witsel ya es futbolista del Atlético de Madrid. El club ha anunciado la incorporación del belga, de 33 años, para esta próxima temporada.

El centrocampista llega con la carta de libertad, tras concluir su contrato con el Dortmund, para cubrir una de las dos necesidades de los rojiblancos en este mercado. Ahora falta el lateral derecho. “Orgulloso de unirme a este histórico club y con ganas de afrontar el reto que tenemos por delante. No puedo esperar a unirme a mis nuevos compañeros, entrenadores y vestir los colores de este gran club”, comenta Witsel. Además llega recomendado por su compatriota Yannick Ferreira Carrasco.



Laporta reconoció charlas por agente de CR7

Joan Laporta, presidente del Barcelona, reveló que asistió a una cena con Jorge Mendes, representante de Cristiano Ronaldo, para hablar sobre el mercado de transferencias en curso.

“Tuve una cena el lunes con Jorge Mendes, sí, y hablamos en general del mercado. No pudo venir Alemany (director Deportivo) pero sí Yuste (vicepresidente)”, afirmó el directivo en medio de la presentación de Franck Kessié como nuevo futbolista culé. “¿Cristiano? No voy a hablar de jugadores de los que salieron en la reunión. No voy a decir si me ofreció o no a algún jugador. Siempre es interesante hablar con él”, explicó Laporta.



Arturo Vidal llegó a Río para ser del Mengao

El volante chileno Arturo Vidal firmará contrato con el Flamengo hasta diciembre del 2023.

En su vínculo contractual tiene una opción de extenderlo por otro año si ambas partes están de acuerdo. Un vínculo será el que lo llevará a ser el jugador mejor pagado del Brasileirão, con un sueldo anual de USD 4.000.000, libres de impuestos. Asimismo, el chileno recibirá bonos por incentivos como ganar la misma Libertadores o el título nacional, logros que lo pueden llevar hasta los USD 5.000.000.

Vidal regresa al continente tras 15 años en Europa, donde pasó por Alemania, Italia y España.