Tenis

Murray se mete a semis en Stuttgart

El antiguo número uno mundial Andy Murray derrotó a Stefanos Tsitsipas (Nº 5) por 7-6 (7-4) y 6-3 para alcanzar las semifinales del torneo sobre hierba de Stuttgart.

Es la primera vez desde Sidney en enero que el escocés de 35 años alcanza unas semifinales en un torneo ATP y para llegar a la final deberá derrotar al australiano Nick Kyrgios (Nº 78), ganador de su partido contra le húngaro Marton Fucsovics (Nº 55) por 7-6 (7/3), 3-0 y abandono.

En la otra llave juegan: Oscar Otte (ALE) vs. Mateo Berrettini (ITA).



Fútbol femenino

Arrancó el Clausura femenino 2022

Ayer se puso en marcha el torneo Clausura de fútbol femenino, certamen que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

En el compromiso de apertura, Olimpia aplastó a Tacuary por 6-0 con goles de Deysi Ojeda 2, Aida López C/S/V, Sol Mora, Amada Peralta y Aracely Ramírez. En otro duelo, Guaraní se impuso por 8 a 1 al 12 de Octubre. Juegan mañana: Sportivo Ameliano vs. Sol de América (9:30). El lunes 13: Cerro Porteño vs. General Caballero JLM (10:00, en vivo por Tigo Sport).



Fútbol

Ecuador disputará el Mundial de Qatar

Ayer la FIFA dio a conocer el fallo por el caso del futbolista Byron Castillo, de supuestamente haber falsificado documentos siendo en realidad colombiano, echando por tierra la ilusión de Chile de ir al Mundial Qatar 2022 por una descalificación de Ecuador.

La FIFA decidió desestimar los argumentos presentados por Eduardo Carlezzo, abogado de la Federación Chilena de Fútbol, y confirmó a Ecuador en el Mundial de Qatar 2022. La comisión además decidió cerrar el procedimiento disciplinario iniciado contra la Federación Ecuatoriana.