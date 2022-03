Para Xavi, una final ante Galatasaray

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, no dudó en calificar de “final” el partido de vuelta de octavos de final de la Europa League de hoy contra el Galatasaray (ida: 0-0), abogando por “salir con más intensidad que en la ida”.

“Para nosotros es una final, no podemos fallar. Es una competición importante, es Europa, tenemos que salir con más intensidad que en la ida” en Barcelona, dijo Xavi en la rueda de prensa previa al encuentro.

Barcelona visita al Galatasaray en el NEF Stadyumu desde las 14:45. Los otros compromisos de octavos de final de la Europa League desde las 14:45 son: Leverkusen vs. Atlanta (ida 2-3), Estrella Roja vs. Rangers (0-3), Mónaco vs. Brasga (0-2). Desde las 17:00: Frankfurt vs. Betis (2-1), West Ham vs. Sevilla (0-1) y Lyon vs. Porto (1-0).



Cristiano es blanco de críticas en Inglaterra

La prensa inglesa cargó contra Cristiano Ronaldo por la eliminación del Manchester United en octavos de final contra el Atlético de Madrid.

“Cristiano no consiguió ni un disparo a puerta, lo cual, para un hombre que dispara todo el rato, es un logro bastante raro”, escribió el diario británico The Telegraph sobre la actuación del portugués.

“Cristiano Ronaldo produjo un par de sus clásicos toques al principio del partido, pero se convirtió en una figura periférica mucho antes del final”, apuntó la BBC.

“Es una temporada indigna y una improbable carrera por el cuarto puesto en la Premier League”, opinó el Times.



Ancelotti: “Rivales temen a Vinicius”

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, intentó verle el lado positivo a las faltas y atención que recibe el brasileño Vinicius Junior por parte de los rivales, al asegurar que esto se debe a que “es muy peligroso” y a que “los rivales le tienen miedo”.

“Vinicius sabe muy bien que los jugadores más peligrosos son los a los que los otros equipos tienen que estar muy atentos y van a hacer más faltas de lo necesario; pero esto es bastante normal. Significa que Vinicius es muy peligroso y los rivales le tienen miedo”, comentó Ancelotti.

El DT analizó además tras avanzar en la Champions en la semana del clásico: “Llegamos en un buen momento, con ganas de pisar de nuevo el Bernabéu tras lo del PSG. El Barcelona lo está haciendo muy bien, pero tenemos una enorme ilusión”.