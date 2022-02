LaLiga Santander

Atlético toca fondo y Levante recupera la fe

En sus 23 partidos precedentes en esta temporada de LaLiga Santander, el Levante sólo había ganado un partido, ninguno como visitante, hasta ayer, cuando llegó, presionó, ganó y recuperó la fe en el Wanda Metropolitano, al derrotar por 1-0 al Atlético de Madrid, que tocó fondo en la era Diego Simeone.





El Atlético no jugó a nada. En ningún momento ni en ningún lado contra el último de la clasificación. Ni intensidad ni presión ni contundencia ni convicción ni nada de lo que siempre tuvo con el técnico argentino, perdido en un laberinto del que ni comprende ni ve la salida. El Atlético suma 39 puntos y está quinto en la tabla, en 24 partidos jugados y el Levante 14 (último).





Brasil

Mauro Zárate usará la 10 de Juventude



El delantero Mauro Zárate, ex Boca y Vélez fue presentado en su nuevo equipo, el Juventude, que milita en la máxima categoría del fútbol brasileño en este 2022 y es compañero de Isidro Pitta que llegó al club a préstamo.

"Queremos hacer un gran Brasileirao, terminar bien la competencia y tal vez ganar algún lugar en una competencia internacional. El campeonato es muy disputado y cualquier equipo que hace un buen trabajo puede conquistar un lugar en la competencia internacional". Ese fue el deseo de Mauro Zárate en su primera conferencia de prensa como jugador de Juventude de Brasil.

Juventude, además de participar del estadual, tiene como objetivos la Copa Brasil y el torneo de Primera División. Pitta ya jugó sus primeros dos partidos.



UEFA Europa League

Duelos de ida de los octavos de final

La UEFA Europa League 2021/2022 propone hoy atrayentes encuentros que se disputarán en los duelos de ida de los octavos de final.

En primer turno (14:45) Barcelona, en el Camp Nou, buscará avanzar de ronda, luego de lo que fue su eliminación en la Champions League, enfrentando al Nápoli; en el BVB Stadion Dortmund el Dortmund vs. Ranger; en San Petersburgo, el Zenit vs. Betis y en Tiraspol el Sheriff vs. Braga.

Desde las 17:00, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán el Sevilla vs. Dinamo Zagreb; en Bérgamo el Atalanta vs. Olympiacos; en Alemania el Leipzig vs. Real Sociedad y en Portugal en el estadio do Dragão el Porto vs. Lazio.





ATP 500 de Río de Janeiro

Coria pasa a cuartos, al vencer a Verdasco

El tenista argentino Federico Coria se impuso en tres horas por 7-6 (2), 4-6 y 6-4 para meterse entre los ocho mejores del certamen carioca, ATP 500 de Río de Janeiro.

Luego de su debut triunfal ante el chileno Cristian Garín (19°), campeón defensor del ATP 500 de Río de Janeiro, Coria (63°) volvió a sonreír en tierras brasileñas. En esta ocasión, el deportista rosarino se impuso al veterano español Fernando Verdasco (172°), de 38 años, por 7-6 (2), 4-6 y 6-4 en un larguísimo partido que duró poco más de tres horas para acceder a los cuartos de final del certamen carioca.

De esta forma, Coria buscará sellar su pase a semifinales y lo hará frente al ganador del partido entre el español Pablo Carreño Busta (18°) y el italiano Fabio Fognini (38°).