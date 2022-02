Gales e Inglaterra empiezan con derrota

El torneo de las Seis Naciones de rugby arrancó ayer y lo hizo con las decepciones de Gales, vigente campeón, e Inglaterra, que fueron derrotados en la primera jornada por Irlanda (29-7) y Escocia (20-17).

En el primer partido de este Seis Naciones de 2022, Irlanda se mostró autoritario en Dublín frente a un Gales con numerosas bajas y sufre un resbalón importante en sus esperanzas de revalidar su corona. En la segunda jornada jugará ante Escocia en Cardiff.

Hoy cierran la primera jornada Francia vs. Italia. Los franceses, vigentes subcampeones, sueñan con recuperar el trono que conquistaron por última vez en el 2010.



Ancelotti: “La crítica es bienvenida”

El DT del Real Madrid, Carlo Ancelotti, quedó en el ojo de la tormenta después de la eliminación de la Copa del Rey.

El Real Madrid sufrió un golpe impensado al quedar afuera en los cuartos de final. El Athletic Bilbao lo venció por 1-0 en San Mamés y lo eliminó. Ante eso, las críticas recayeron sobre gran parte del plantel, pero sobre todo en Carlo Ancelotti. Igual, el DT italiano se la bancó: "La crítica es bienvenida, me tiene despierto", mencionó el entrenador merengue.

"Es verdad pero estoy acostumbrado, tengo tanta ilusión y tantas ganas de ser entrenador del Real Madrid que la crítica es bienvenida, me tiene despierto. Claro que me hace pensar más, es normal, agradezco que me critiquen porque me tiene más vivo", subrayó ayer Ancelotti en conferencia de prensa.







Rojas con lesión en River y Ortiz se elimina

Robert Rojas (foto), afectado por una lesión, es duda en River Plate para el inicio del torneo argentino. El paraguayo, que tuvo continuidad con el entrenador Marcelo Gallardo, está con molestias físicas. Según confirmó el club en su parte médico, Rojas tiene una pubalgia y es duda para el inicio del campeonato ante Unión de Santa Fe, cuando el Millonario debute el 12 de febrero como visitante.





Por otra parte, el Al-Ahly









El Bayern Múnich, a nueve de su escolta



El Bayern Múnich no cedió terreno en su lucha por su décimo título consecutivo de la Bundesliga y se impuso ayer de local al RB Leipzig por 3-2, con goles de Thomas Müller, su máximo goleador, Robert Levwandowski y uno en propia puerta de Gvardiol.



Los goles del Leipzig los marcaron André Silva y Christopher Nkunku.

Con la victoria, el Bayern aumenta provisionalmente a nueve puntos su ventaja sobre el Borussia Dortmund, que juega hoy contra el Bayer Leverkusen.

El Bayern Múnich repitió el esquema del último partido ante el Hertha Berlín.

El entrenador Julian Nagelsmann, ante la baja de Alphonso Davies, optó por una defensa de tres -Benjamin Pavard, Niklas Süle y Lucas Hernández- en un planteamiento de 3-2-4-1.