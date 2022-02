Aldo Parra firmó por club de Emiratos Árabes

El jugador perteneciente a los registros del descendido Sportivo Luqueño, Aldo Parra, fue presentado ayer en el Al Ittihad Kalba de Emiratos Árabes Unidos.Parra, una de las promesas juveniles del fútbol paraguayo, llega al país asiático luego de haber firmado un contrato de 2 años y medio. El club árabe adquirió el 70% de su pase, mientras el resto todavía pertenece a la institución luqueña. Mientras tanto, no se dio a conocer el monto de la transacción por parte de un club, sin lugar a dudas, necesitado de inyección económica. En todo caso, se presume que el mismo no sería desdeñable para las arcas del Auriazul que jugará este año en la categoría Intermedia.



Cardozo vs. Coito en clásico guatemalteco

El Municipal y el Comunicaciones, los equipos más populares de Guatemala, se enfrentan hoy desde las 15:30 en Ciudad de Guatemala, en el clásico del fútbol guatemalteco por la fecha cuatro del torneo Clausura 2022, en un duelo entre los directores técnicos sudamericanos, el paraguayo José Cardozo y el uruguayo William Coito, respectivamente.El Pepe, por un lado, no pudo todavía imponerse en un clásico desde su llegada a Guatemala en julio de 2020. Su rival de hoy lleva siete clásicos sin conocer la derrota. Sin embargo, es el Municipal de Cardozo el líder del actual certamen empatado en puntos (7) con el Guastatoya y el Antigua, mientras que el Comunicaciones es sexto con cuatro unidades. El clásico guatemalteco es el número 319 de la historia.



Ronaldo ve diferencia mental en Lionel Messi

El ex delantero del Barcelona y el Real Madrid, Ronaldo Nazaior de Lima (foto), actual propietario del Valladolid y el Cruzeiro, fue entrevistado en Bobo TV, el canal de Twitch del también ex futbolista italiano Christian Vieri. El Fenómeno fue preguntado acerca de la valía de Lionel Messi. Dijo: “Es extraordinario, tiene fuerza, velocidad y fortaleza física. Messi tiene hambre de gol, luego es bueno fuera del campo como todos los de esta generación, a diferencia de nosotros. Piensa que si tuviéramos la cabeza de Messi y (Cristiano) Ronaldo, podríamos haber doblado los goles... (sonríe)”.También opinó que el mejor delantero actual es el francés Karim Benzema.



Desde hoy Francia levanta restricciones

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) francesa anunció ayer que desde el día de hoy cesará el límite a 5.000 espectadores en los recintos deportivos, en cumplimiento con el nuevo protocolo sanitario decretado por las autoridades del país para luchar contra la pandemia.”Se podrán vender el 100% de las plazas de asiento”, confirmó el documento de la LFP, en esta que es la octava revisión del protocolo desde julio pasado. El partido de la Ligue 1 del próximo viernes entre el Marsella y Angers será el primer gran evento deportivo afectado por la nueva medida. Al otro día, por la jornada número 23, Saint Étienne contra Montpellier, y Mónaco contra el Lyon. El torneo francés es liderado cómodamente por el PSG, a 11 puntos del escolta, Niza.