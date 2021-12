Pep confirma ida de Torres al Barcelona

El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, confirmó ayer que hay acuerdo para traspasar al Barcelona al delantero compatriota suyo Ferran Torres. “Cuando el club lo confirme, está hecho”, dijo en una rueda de prensa el técnico, que está a la espera que el director de fútbol del club inglés, Txiki Begiristain, le comunique que la operación está efectivamente firmada.



Para Cafú, Dani Alves llega al Mundial

El ex lateral y campeón mundial en 1994 y 2002, Cafú, considera que Daniel Alves tiene muchas posibilidades de jugar el Mundial de Qatar 2022 después de fichar por el Barcelona. “Es increíble saber que Daniel Alves aún tiene leña para quemar, tiene gas para gastar y está con ganas. Eso es lo más importante, sabe lo que quiere y se ha ido al Barcelona, que no es cualquier club”, señaló.



Anderlecht recibe inyección económica

Anderletch, equipo popular de Bélgica, anunció ayer que recibió una inyección de 42 millones de euros, además de reestructurar su importante deuda y su accionariado interno. Todo esto para intentar recuperar una posición de liderazgo en el fútbol de Bélgica, en donde no gana desde la temporada 2016-2017. Anderlecht tiene 63 millones de deudas acumuladas en el período 2018-2020.