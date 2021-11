Empatan los equipos de los paraguayos

Tanto Monterrey, de Celso Ortiz, como América, de Bruno Valdez y Richard Sánchez, empataron a cero en sus partidos de ida por los cuartos de final de la liguilla del Apertura mexicano. El miércoles América sacó un 0-0 en su visita a los Pumas de la UNAM, con presencia del volante paraguayo Sánchez hasta el minuto 87, pero con ausencia de Bruno Valdez por lesión. Sánchez, quien volvió tras una lesión, se mostró bien disparando de media distancia. Por su parte, el equipo de Celso Ortiz también empató ayer, pero en su caso de local frente al Atlas, por lo que tendrá que verse de visita ante el 2° de mejor campaña.







De León palpita la historia de la Copa

Como tocar el “tocar el cielo con las manos” describió el hecho de ganar la Copa Libertadores, el ex futbolista uruguayo Hugo de León (63 años), quien ganó tres veces el torneo, dos veces con Nacional de Montevideo y otra con Gremio de Brasil. Desde Brasil pero pensando en la capital uruguaya, donde se jugará mañana sábado la final del torneo entre Palmeiras y Flamengo, concedió una entrevista telefónica a Efe. “Tuve la felicidad de que las tres que gané las gané siendo locatario, entonces el festejo es instantáneo e imborrable”, explica sobre el hecho de que tres de las cuatro finales que disputó, precisamente las tres en las que triunfó, tuvieron por escenario el Estadio Centenario de Montevideo, el mismo estadio en donde se enfrentarán los equipos brasileños, desde las 17:00.



Chilenos recibirían a Argentina en Calama

La Selección de Chile espera recibir a Argentina en la altura de Calama, al norte del país, para la próxima fecha por las Eliminatorias con miras a la fase final del Mundial de Qatar, el próximo mes de enero. Esto según anunció el director deportivo de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), el español Francis Cagigao. Con la solicitud pertinente ya hecha, hoy se sabría si Chile defenderá la localía en el estadio Zorros del Desierto, a más de 2.000 metros de altura ante la Albiceleste, ya clasificada al Mundial de Qatar 2022. Cagigao anticipó optimismo de cara a la decisión final de las autoridades deportivas sudamericanas.



Conmebol elimina el “gol de visitante”

Para “una mayor justicia deportiva”, la Confederación Sudamericana de Fútbol anunció que decidió eliminar el llamado “gol de visitante” que regía en los duelos eliminatorios de ida y vuelta de sus torneos, en donde el equipo que anotaba mayor cantidad de goles de visita, en caso de empate, pasaba a clasificar. “En adelante todos los goles de los torneos de la Conmebol tendrán el mismo valor, ya no se considerarán como un factor de desempate los tantos convertidos en calidad de visitante. Con ello, se apunta a una mayor justicia deportiva”, expresó Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.Con esta decisión, desde el año 2022 ya no tendrá vigencia esta medida que, en muchos casos, no fue del agrado de los equipos de Sudamérica.