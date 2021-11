Argentina

Messi entrenó con normalidad y está listo

Lionel Messi entrenó ayer con normalidad en el predio de Ezeiza y podría ser de la partida en la visita de mañana a Uruguay.

Lionel Scaloni, entrenador albiceleste, considera que Messi podrá jugar los dos partidos. Pero aún no definió si frente a Uruguay el '10' saldrá de inicio, o lo reservará para que juegue unos minutos para no exigirlo en demasía pensando ya en el duelo del martes frente a Brasil, para el cual la idea es que juegue todo el partido. El posible once es con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo de Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez.