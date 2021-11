Liga española

Barça anunciaría hoy a Xavi como técnico

Rafa Yuste, vicepresidente deportivo de Barcelona, y Mateu Alemany, director del área de fútbol, se encuentran en Doha para cerrar la operación con el Al Sadd qatarí y así llevarse a Xavi de vuelta a Cataluña para que sea el entrenador del primer equipo. El propio Xavi (foto) confirmó el miércoles que las negociaciones con él llegaron a buen puerto.”Estoy con muchas ganas y mucha ilusión de volver a casa”, dijo el ex capitán azulgrana al final del partido de la Liga catarí que su equipo igualó 3-3 con Al Duhail. Xavi recordó, no obstante, que tiene contrato en vigor con Al Sadd y que existe “una pequeña cláusula de rescisión” que ambos clubes deben acabar de negociar hoy.



Eliminatorias Europeas

Retorna Rashford y no está Sancho

Marcus Rashford, del Manchester United, es novedad excluyente en la convocatoria de la selección inglesa de fútbol para disputar los dos últimos partidos en las eliminatorias para el Mundial 2022. Contrariamente, su compañero de equipo de club, Jadon Sancho, no fue incluido en el grupo anunciado ayer por el adiestrador Gareth Southgate. Los subcampeones de Europa reciben a Albania el 12 de noviembre y se desplazan tres días después a San Marino, con el objetivo de validar su billete para Catar-2022, en dos estaciones finales que no aparecen como difíciles para sellar su clasificación. Rashford, operado del hombro izquierdo tras la Eurocopa, retomó con un buen nivel en octubre, con tres tantos en cinco partidos.



Eliminatorias Sudamericanas

James Rodríguez vuelve a Selección Colombia

El histórico James Rodríguez volverá a la selección colombiana, luego de que Reinaldo Rueda diera a conocer la lista de jugadores para el combo de este mes. Se trata de la principal novedad en la convocatoria del seleccionador para enfrentar a Brasil y Paraguay los días 11 y 16 de noviembre por las Eliminatorias del Mundial de 2022. La última vez que Rodríguez estuvo con el equipo cafetero fue en noviembre de 2020, hace exactamente un año. Esa vez la selección perdió por 0-3 con Uruguay en Barranquilla y por 6-1 ante Ecuador en Quito. Rueda llamó a 28 jugadores. No podrá contar con Yerry Mina, Stefan Medina, ni Matheus Uribe, lesionados.



Francia

Faríñez tiene opción de titular en el Lens

El venezolano Wuilker Faríñez, arquero del Lens francés, aprovechará la suspensión del arquero titular Jean-Louis Leca para disputar su primer partido de la temporada contra el Troyes, suplente permanente desde que llegó al club hace un año y medio. ”En un momento dado me pondré de forma natural detrás de él”, había dicho hace un par de meses Leca y ese momento puede que haya llegado. “Cuando renové por dos años el club me dijo claramente que buscaba a mi sucesor y que quería que yo lo acompañase”, añadió.El hombre llamado a sucederlo es Wuilker Faríñez, tiene 23 años y es el cuidavallas titular de la Vinotinto que viene disputando las Eliminatorias sudamericanas en la que ocupa la última plaza.