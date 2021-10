Dos eventos en la agenda del país

Ayer se definió que el próximo año Paraguay recibirá dos eventos deportivos importantes en el calendario de Conmebol.

El primero será la Copa América de Fútbol Playa a realizarse del 21 al 29 de mayo (probablemente en el Estadio Los Pynandi, en Luque) y el campeonato Sub 17 de Futsal a realizarse del 5 al 13 de agosto, todos estos eventos en locaciones a determinar.



Filtran presunta lista del balón de oro

Se hizo viral una presunta lista con los puntajes finales para el ganador del balón de oro de este año, galardón que no se entrega desde el 2019 a raíz de la pandemia.

El premio se entrega el 29 de noviembre pero parece que ya habría un ganador que sería el jugador polaco Robert Lewandowski con 627 votos, por detrás de él estarían Messi, en segundo lugar y Karim Benzema completaría el podio.



Cachetazo histórico al Bayern en copa

Borussia Monchengladbach le propinó un histórico 5-0 al Bayern Múnich para eliminarlo en los 16avos de final de la Copa Alemana.

Con equipo titular, los bávaros cayeron de forma inapelable y pierde así una racha de 84 partidos en donde siempre anotó goles. Además no perdía por cinco goles desde el 20 de septiembre de 2008 (contra el Werder Bremen por 2-5).