Serie A

Dybala le saca el triunfo al Inter de Milán

El argentino Paulo Dybala, quien regresó tras casi un mes de baja por lesión, rescató al Juventus de Turín en el clásico de Italia contra el Inter de Milán, al anotar un penal concedido tras control del VAR en el minuto 88, y decretar de esta forma el 2-2.Nápoli, por su parte, empató a cero en su visita a la Roma, por lo que lidera la tabla con 25 puntos, los mismos que el AC Milan (2º), que el sábado había vencido 4-2 en Bolonia y que es el gran beneficiado de la jornada en la zona alta, segundo por saldo de goles.



Bundesliga

Leverkusen empata 2-2 ante el Colonia

El Bayer Leverkusen, cuarto clasificado de la Bundesliga, desaprovechó una ventaja de 2 a 0 y terminó empatando 2-2 en la visita a su vecino Colonia, por la 9ª jornada de la Bundesliga, en la que ya el sábado jugaron y ganaron los primeros de la tabla, Bayern Munich y Borussia Dortmund. El francés Anthony Modeste (minutos 63 y 82) firmó un doblete para el Colonia, octavo clasificado. En la primera mitad, el equipo de Leverkusen se había adelantado con tantos del checo Patrik Schick (15) y de Karim Bellarabi (17). Es el tercer partido consecutivo en el que el Bayer Leverkusen no consigue la victoria. El pasado fin de semana fue goleado 5 a 1 en su estadio por el Bayern.



Liga 1

No hubo diferencias en el clásico francés

El París Saint-Germain, líder de la Liga 1 francesa, empató 0-0 en el clásico francés en Marsella (4º), en el cierre de la 11ª jornada, en la que el equipo de la capital jugó más de media hora con un hombre menos. Lionel Messi vivió su primer clásico en Francia e intentó en varias ocasiones ser decisivo, pero sin fortuna.Se le sigue resistiendo el primer gol en la Ligue 1, donde debutó a finales de agosto y donde todavía no marcó. Sus tres goles con sus nuevos colores se dieron en partidos de la Liga de Campeones.



Brasileirão

Mineiro vuelve a la senda victoriosa

Atlético Mineiro, con el paraguayo Junior Alonso como titular durante todo el encuentro, triunfó 2-1 en casa contra Cuiabá en la fecha 28 del campeonato brasileño, con goles de Hulk (4’) y Jair (45’+3). Abrió el marcador, sin embargo, Nathan Silva con gol en contra para la visita, pero los locales empataron rápidamente el juego. Con esta victoria los galos se aferran a la punta del campeonato con 59 puntos, luego de que perdieran su partido de la fecha pasada y permitiera que se acercaran algo sus perseguidores. Fortaleza (48) es el escolta de Mineiro, pero tiene un partido más que este. Hoy juegan Goianiense (de Braian Montenegro) y Gremio (de Mathías Villasanti), desde las 20:00.