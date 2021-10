Premier League

Newcastle de Almirón no pasa del empate

El Newcastle United, comprado por el dinero saudí, sigue sin ganar en la Premier League y no pasó ayer del empate contra el Crystal Palace (1-1), en un partido en el que Miguel Almirón fue suplente e ingresó en el minuto 65. Christian Benteke (56’) abrió el marcador para la visita, antes de que igualara Callum Wilson, al minuto de la entrada de Miggy Almirón (foto, izq.) a la cancha.El puntero del torneo, Chelsea, no falló ni mucho menos en la jornada sabatina y aplicó una goleada por 7-0 al Norwich, con una tripleta de Mason Mount.







Bundesliga

El Bayern Múnich no suelta la punta

Bayern (22 puntos) mantuvo ayer con autoridad el liderato en la Bundesliga gracias a su triunfo por 4-0 en casa ante el Hoffenheim.Serge Gnabry abrió el marcador en el estadio muniqués, en el minuto 16. El polaco Robert Lewandowski, asistido por Thomas Müller, puso el segundo del campeón alemán a los 30’. Ya en la recta final, el Bayern sentenció con tantos del germano-camerunés Eric-Maxim Choupo-Moting (82’) y del francés Kingsley Coman (87’).Borussia Dortmund (2º), por su parte, pudo seguir a un punto del líder al vencer 3 a 1 en su visita al Arminia Bielefeld. Emre Can (31’), Mats Hummels (45’) y Jude Bellingham (72) marcaron para los ganadores.



Liga española

Se juega el derbi entre Barcelona y Madrid

Real Madrid visita hoy desde las 11:15 al Barcelona en el Camp Nou, en una edición más del clásico del fútbol español, por la 10ª fecha de LaLiga. “Llegamos con buenas sensaciones” al clásico, aseguraba el lateral Jordi Alba, tras la victoria contra el Dinamo, que ha relanzado al Barça en Europa y dado ánimos al equipo azulgrana de cara al encuentro.En Real Madrid, la novedad de Carlo Ancelotti (quien nunca ganó en el estadio barcelonés) es la inclusión en la convocatoria del francés Karim Benzema, recién llegado de Francia.



Liga 1

Otro clásico: PSG visita al Marsella

Con Neymar y Mauro Icardi, disponibles para Mauricio Pochettino, el puntero del torneo francés, PSG, visita hoy, a las 15:45, al Marsella, en el clásico del fútbol galo.”Neymar está disponible”, afirmó el técnico sobre Ney, recuperado de su ligero problema en los aductores, por el que se perdió el PSG-Leipzig (3-2) de Liga de Campeones el martes pasado. Por otra parte, Pochettino aseguró que “Mauro está bien, está disponible y contento de volver al equipo”. Quien no está recuperado es el volante argentino Leandro Paredes, lesionado en el cuádriceps derecho, que lo obligará a no volver a jugar antes del próximo parón internacional. Messi será la gran atracción en su primer clásico.