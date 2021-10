Italia-España, semifinal de la Liga de Naciones

Desde las 15:45 tendrá lugar hoy la primera semifinal de la Liga de Naciones de Europa, entre Italia y España en el San Siro de Milán. El equipo español, dirigido por Luis Enrique, llega muy golpeado por el gran número de lesionados, desde los delanteros Álvaro Morata, Gerard Moreno y Dani Olmo, a la gran sorpresa de la Eurocopa, Pedri, Marcos Llorente o Jordi Alba. Por el otro lado, Mancini no podrá contar con sus centrodelanteros, Ciro Immobile y Andrea Belotti, pero sí estarán Lorenzo Insigne, Federico Chiesa (foto), y Moise Kean. Habrá 35.000 personas en el estadio. La otra semifinal será entre Bélgica y Francia.



Mbappé habló de Messi: “Es un genio del fútbol”

“El delantero del PSG y de la selección francesa, Kylian Mbbapé, fue entrevistado ayer por una radio francesa que le consultó con respecto a la llegada de Lionel Messi al club parisino. “Es un genio del fútbol, no tiene una reputación sobrevalorada. Desde el primer día, cuando le veías sin ritmo competitivo porque había jugado la Copa América, veías su talento. Es una cosa increíble”, aseguró el delantero que estuvo a punto de dejar el PSG en esta temporada.Sin embargo, no aceptó la presión de ser campeón de Europa. “No quiero que la gente diga: ‘Vino Messi y no ganamos la Champions”, dijo.